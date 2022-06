Shakira y Gerard Piqué se han convertido en noticia a nivel mundial luego de la supuesta infidelidad del defensor central de FC Barcelona. Tras varios días de rumores, la pareja anunció oficialmente, mediante un comunicado, que se encuentra en proceso de separación por lo que pidieron privacidad para ellos y su familia.

El tema ha sido comentado por todos los programas de espectáculos a nivel internacional y también en el Perú. Por ejemplo, este lunes, Jazmín Pinedo abordó el hecho en su debut al frente de “+Espectáculos” con un irónico mensaje que ocasionó la risa de su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros.

Jazmín Pinedo ironiza sobre la supuesta infidelidad de Piqué

La ‘Chinita’ resaltó las cualidades físicas y el talento para el baile de Shakira y señaló que si a una mujer como ella le fueron infiel, que le puede quedar al resto.

“ Yo me pregunto, ¿no? Si a alguien como Shakira, hecha por los dioses, con unos movimientos maravillosos, regia ella, una mujer empoderada, trabajadora, una profesional increíble, le sacan la vuelta, ¿qué puede esperar una en la vida? ”, precisó.

Shakira y Piqué irían a juicio por la tenencia de sus hijos

Tras anunciar oficialmente su separación, medios españoles aseguran que Shakira desea salir de España y comenzar una nueva vida en otro país junto a sus dos hijos. Sin embargo, esto no sería permitido por Gerard Piqué por lo que ambos iniciarían acciones legales por la tenencia de los menores.

Shakira y Gerard Piqué. Foto: composición / La República

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, indicó un periodista español.

Jazmín Pinedo recibe felicitaciones de Gino Assereto

Al volver a las pantallas de América TV en la conducción de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo recibió una tierna sorpresa por parte de Gino Assereto. Su expareja felicitó el regreso de la madre de su hija al asegurar que merece muchas cosas buenas.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto tuvieron un romance hace algunos años atrás. Foto: captura America/Instagram

“Yo siempre he dicho que, para mí, la ‘China’ se merece muchas cosas, y se lo dije hace poco y lo repito ahora. A mí me alegra mucho que a la ‘China’ le vaya bien. Imagínate a quién no le va a alegrar que a la mamá de tu hija le vaya bien. Es más, la felicité. Pienso que es una decisión correcta, a ella le gusta eso y ella se siente feliz. Yo siempre le digo a las personas que uno tiene que hacer lo que su corazón diga”, indicó.