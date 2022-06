Janet Barboza respondió, una vez más, sobre su postura en el caso de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba luego de que la modelo compartiera pantallazos de sus conversaciones con el futbolista después del ampay. En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ respondió fuerte y claro ante los cuestionamientos de los usuarios hacia los conductores de “América hoy”. Esto, por intentar defender a su excompañera.

Mediante sus historias de Instagram, la presentadora abrió la caja de preguntas, donde los usuarios le consultaron sobre la última polémica protagonizada por la ex reina de belleza y el deportista. “¿Por qué le quieren limpiar la cara a Melissa?”. Asimismo, comentaron que no quieren ver a la actriz de nuevo en el programa de América Televisión.

Conductora critica al ‘Gato’ Cuba

La compañera de Ethel Pozo posteó una fotografía del equipo del magacín matutino de América TV, en la cual respondió la consulta relacionada a Melissa Paredes y el integrante del Sport Boys. Asimismo, negó estar defendiendo a la expresentadora, ya que todos tienen derecho a contar la versión de los hechos y merecen ser escuchados.

Janet Barboza niega defender a Melissa Paredes. Foto: Janet Barboza/Instagram.

“Eso no es verdad. Todos tenemos derecho a que se escuche nuestra versión. No somos jueces. Lo que sí creo es que el ‘Gato’ no fue 100% honesto. Entonces, nadie es tan bueno ni tan malo”, indicó.

Janet Barboza habla sobre el posible regreso de Melissa Paredes

Por otro lado, la presentadora de “América hoy” no se quedó callada ante la posibilidad del reingreso de Melissa Paredes al programa. Sin embargo, dejó toda la responsabilidad al productor, quien tiene la última palabra sobre la ex reina de belleza. Por su parte, no confirmó ni negó tenerla de nuevo como compañera.

“¿Crees que Melissa Paredes volvería a conducir ‘América hoy’?”, preguntaron. “Eso solo puede responder el productor”, contestó.