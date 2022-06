Jayme Bayly y Silvia Núñez del Arco sorprendieron a la audiencia cuando anunciaron su relación, por la gran diferencia de edad. En ese tiempo, Silvia tenía 19 años y el periodista 43 años. Pese a recibir múltiples críticas, ambos hicieron pública su relación amorosa. Muchos creyeron que su romance no duraría nada, pero hoy siguen juntos y tienen una gran familia. Es más, Bayly mencionó en una entrevista que vivió sus mejores momentos a lado de ella.

“Solo puedo decir que los mejores momentos de mi errática vida sentimental los he vivido con ella. Absolutamente” , indicó para la revista Cosas. Por otra parte, la escritora peruana habló sobre el amor que siente por el presentador peruano. “No voy a traicionarlo ni hacer algo que le vaya a doler. No tengo interés de buscar nada afuera. Estoy feliz con él” , manifestó.

Jaime Bayly comparte momentos familiares con Silvia Nuñez y su hija Zoe. Foto: composición/ Jaime Bayly/ Facebook

¿Cómo inició el amor entre Jaime Bayly y Silvia Núñez?

Esta pareja se vio por primera vez en el 2007, cuando Silvia Núñez fue al programa de Jaime Bayly “El francotirador” en Latina Televisión. La escritora, en su libro “Nunca seremos normales”, indicó que había asistido al espacio televisivo con la finalidad de verlo en persona, ya que ella era una fiel seguidora de sus libros. Pero nunca pensó enamorarse del periodista; no obstante, cuando se conocieron, hubo una química y conexión especial. “Me gustó mucho encontrarme con esta persona tímida, cariñosa. Me encantó, me pareció un hombre increíble, entonces desde ese momento supe que estaba enamorada de él” , señaló en una entrevista.

En aquel momento, Silvia tenía un noviazgo con un motociclista, mientras que Jaime se encontraba con el argentino Luis Corbacho, con quien tuvo una duradera relación. Es necesario destacar que el escritor mencionó en su programa que era bisexual.

Todo comenzó con una hermosa amistad que se convirtió en un gran amor. En 2010, ambos anunciaron su romance ante las cámaras de “El francotirador”, programa que era presentado por Bayly. “La vi y nunca hasta entonces yo había sentido que el amor podía ser un rayo fulminante que te cae en la cabeza o, para ser más cursi, un flechazo que te hinca al corazón” , manifestó el conductor peruano.

Su relación fue pronosticado por una vidente

Jaime Bayly aseguró en su programa que su historia de amor con Silvia ya estaba escrito, ya que una vidente reconocida, llamada Rosita Chung, se lo dijo.

“Esto estaba escrito en el destino y lo pronosticó la vidente Rosita Chung. Ella veía a una mujer de tez clara, fue en enero de 2018. Y en efecto estabas muy cerca, primero fuimos amigos y ya luego, una cosa lleva a la otra” , manifestó.

Vidente pronostica su relación con Silvia. Foto: captura de YouTube

Jaime Bayly tuvo una hermosa hija con Silvia Núñez

El escritor Jaime Bayly volvió a ser padre por tercera vez en 2010. La pareja anunció esta gran noticia, luego de un año después de hacer pública su relación.

Su hija Zoe Bayly nació el 27 de marzo a las 11.45 en Miami, Estados Unidos. Según fuentes cercanas a la familia, la niña estuvo a cargo del doctor Rolando de León, uno de los más reconocidos e importantes del lugar.

Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly tienen una relación desde hace 14 años. Foto: Silvia Núñez del Arco/Instagram

Silvia Núñez no piensa tener otro hijo

Silvia Núñez señaló en una entrevista reciente que actualmente no piensa quedar embarazada y tener otro hijo.

“Estamos completos, no tenemos planes de eso. Nuestra hija está grande, hemos empezado a viajar los tres juntos. Tenemos una dinámica que funciona bastante bien, entonces no nos animamos por ahora. Bueno, uno nunca debe decir nunca, pero no nos animamos todavía” , manifestó para el diario Infobae.

Silvia descarta salir embaraza en estos momentos. Foto: captura de Instagram

La madre de Jaime Bayly expresa su cariño hacia Silvia Núñez

La mamá del periodista peruano, Doris Letts, expresó su gratitud y cariño hacía Silvia Núñez. “Tú sabes cuánto te quiero desde que te conocí” , manifestó.

En la entrevista se pudo ver la gran relación que hay entre Doris y Silvia, aunque años atrás se reveló que las hijas mayores de Bayly no se llevan bien con la escritora.