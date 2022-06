Jaime Bayly sobre el amor que sintió por Diego Bertie: “Aún pervive, no se ha extinguido”

Se confiesa. Jaime Bayly habló sobre la relación que tuvo con Diego Bertie luego de que el actor confirmara que fueron pareja hace casi 30 años, cuando ambos eran jóvenes y trabajaban en la televisión peruana. El periodista reveló que aún guarda sentimientos por el artista pese a que ha pasado bastante tiempo.

Jaime Bayly responde a Diego Bertie

Comenzó diciendo que su libro “No se lo digas a nadie” fue un “homenaje” a Diego Bertie, pero el actor lo tomó como una ofensa debido a que no quería exponer su orientación sexual de manera pública. “Pero, como estabas en el clóset y no eras capaz de asumirte como gay, entonces sufriste. Pero el sufrimiento no lo causé yo: te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo a la verdad”, expresó el escritor.

“Los artistas solo escriben (y pintan, y cantan, y retratan en películas) sobre aquellas personas que llevan tatuadas en el corazón. A la gente irrelevante no se la recuerda, no se la transmuta en arte, se la olvida simplemente”, agregó Jaime Bayly.

Luego, afirmó que para él su relación con Diego Bertie sí fue relevante en su vida porque el amor que sintió “en cierto modo aún pervive, no se ha extinguido todavía ”, está plasmado en “ciertas páginas de sus novelas”. Recordemos que el actor dijo que su romance con Jaime Bayly fue algo fugaz y que nunca hubo sentimientos de por medio en una entrevista con Magaly Medina.

“No fue corta ni fallida”: Jaime Bayly sobre su romance con Diego Bertie

Por su parte, Jaime Bayly aseguró que fueron pareja en secreto durante dos años. “ Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé... Es decir que mi relación... no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”, describió el periodista.

Ahora, Jaime Bayly radica en Estados Unidos con su esposa Silvia Núñez del Arco, con quien tiene una pequeña hija. Mientras que Diego Bertie se separó de su exesposa Viviana Monge.