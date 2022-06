Jaime Bayly responde a Diego Bertie sobre su libro “No se lo digas a nadie”: “Fue un homenaje a ti”

Jaime Bayly le respondió a Diego Bertie a través de una extensa columna publicada en el diario La Nación. El periodista se enteró de las declaraciones del actor y decidió defenderse de las acusaciones que hizo en su contra durante una entrevista para Magaly Medina. En un fragmento, aclaró que escribió su libro “No se lo digas a nadie” como un homenaje hacia él y al romance que vivieron cuando eran jóvenes.

La respuesta de Jaime Bayly

“Escribí sobre un actor que se parecía a ti... porque lo que vivimos juntos, que no fue menor, me pareció un combustible explosivo para encender el fuego sagrado del arte, de la literatura. No fue una agresión a ti: fue un homenaje a ti”, sostuvo Jaime Bayly.

Luego, afirmó que Diego Bertie lo tomó como una falta de respeto a su persona debido a que “no era capaz de asumir” su orientación sexual, en ese entonces, hace casi 30 años. “Pero el sufrimiento no lo causé yo: te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo a la verdad”, agregó.

Mencionó que si Diego Bertie escribiera una canción inspirado en él, no se sentiría “traicionado”, al contrario se sentiría “honrado, halagado, homenajeado”. “Porque los artistas solo escriben (y pintan, y cantan, y retratan en películas) sobre aquellas personas que llevan tatuadas en el corazón ”, sostuvo el periodista, que ahora reside en Estados Unidos.

Jaime Bayly afirma que Diego Bertie busca vender su música

De igual manera que Diego Bertie lo acusó de querer vender sus libros acosta de su romance secreto, Jaime Bayly afirma que el actor de telenovelas ahora busca vender su música acosta de revelar su orientación sexual. “Ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante, carrera que abandonó cuando era muy joven”, señala el escritor peruano.