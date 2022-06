Días después de que Diego Bertie confirmara durante una entrevista que tuvo un romance con Jaime Bayly, el escritor decidió responder a través de una columna y dio su versión de los hechos en torno al amorío que tuvieron en los años 90.

El famoso conductor desmintió lo dicho por el actor en “Magaly TV, la firme” y aseguró que la relación amorosa que protagonizaron no fue “corta ni fallida”. Por el contrario, aseguró que estuvieron muy enamorados, pero la presión social de la época influyó mucho.

“Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de ‘Salsipuedes’ (apodo para su libro “No se lo digas a nadie”), titulado “El actor”, a un personaje llamado Soplamocos, inspirado en Soplapollas. Pensé en él, escribí pensando en él porque seguía amándolo”, expresó.

Jaime Bayly recrimina a Diego Bertie por llamarlo “panzón”

En otro fragmento del texto, Jaime Bayly lamentó que Diego Bertie tenga un mal recuerdo de él e hizo referencia a la descripción que utilizó durante su conversión con Magaly Medina, donde lo llamó “burgués y panzón”.

El autor de “No se lo digas a nadie” explicó que su aumento de peso se debe al tratamiento que actualmente sigue para tratar una condición psicológica.

“Indudablemente estoy gordo. Mido un metro ochenta y seis, peso 100 kilos. No estoy gordo, ¡estoy gordísimo! Pero soy escritor, vivo de mis palabras (...) No importa si estoy gordo o no (...) Estoy gordo porque soy bipolar. Las pastillas que tomo, no pocas, para regular dicho trastorno mental me engordan” , expresó.

Del mismo modo, lamentó que el artista haya usado dichas palabras para herirlo: “Es triste, pues revela cortedad de miras, sumisión a las modas frívolas y un corazón amargo, avinagrado”.

Jaime Bayly responde a Diego Bertie con extenso artículo. Foto: composición Jaime Bayly, Diego Bertie/Instagram.

Jaime Bayly desea que Diego Bertie escriba una canción sobre él

Jaime Bayly finalizó su columna dejando en claro que se sentiría honrado si Diego Bertie decidiera escribir un tema sobre el romance que vivieron durante los años 90.

“Sería el hombre más feliz del mundo si (...) escribiese una canción inspirada en mí, aún si en esa canción me llama gordo, panzón, barrigón y burgués”, explicó.