Jaime Bayly desmintió versión de Diego Bertie: todas las revelaciones de su nueva columna

Jaime Bayly rompió su silencio y escribió una columna titulada “El actor sale del clóset”. En dicho texto publicado en la plataforma del diario La Nación, respondió a las declaraciones que dio Diego Bertie sobre el romance que protagonizaron en los años 90.

El autor se refirió, con pseudónimos, al amorío que vivió con el famoso actor y dio su propia versión de los hechos en torno a sus intenciones de publicar su libro “No se lo digas a nadie”, sus sentimientos por el artista y los motivos de su ruptura.

Entérate todos las revelaciones que dio el conductor de televisión en el escrito que se publicó el último 5 de junio.

Revela que sí se enamoró

Jaime Bayly aclaró que su romance con Diego Bertie no estuvo motivado por la intención de hacer un circo sobre su vida privada.

“Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país”, expuso.

Su relación duró varios años

Desmintiendo lo dicho por el intérprete en su entrevista con Magaly Medina, el presentador aclaró el tiempo que duró su amorío.

“Mi relación con (Diego Bertie) no fue corta ni fallida. Tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé”, agregó.

¿Por qué escribió sobre él en “No se lo digas a nadie”?

Expresó que el capítulo de su libro fue un homenaje a Diego Bertie: “Y, por eso, dediqué un capítulo de Salsipuedes (en referencia a “No se lo digas a nadie”), titulado El actor, a un personaje llamado Soplamocos (...). Pensé en él, escribí pensando en él porque seguía amándolo”.

Jaime Bayly rompió su silencio tras la entrevista de Diego Bertie en TV. Foto: composición archivo GLR

Jaime Bayly asegura que Diego Bertie reveló que es homosexual por marketing

Reflexionó sobre el momento en que el actor decidió declarar públicamente su homosexualidad.

“(Diego Bertie) ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante, carrera que abandonó cuando era muy joven. Tragasables (Él mismo) piensa que es una gran idea que (Diego Bertie) se dedique a la música”, aseguró.

Asegura que no lo traicionó

Jaime Bayly también desmintió que haya tenido la intención de agredir a Jaime Bertie o vulnerar su intimidad.

“No fue una agresión a ti: fue un homenaje a ti. Pero, como estabas en el clóset y no eras capaz de asumirte como gay, entonces sufriste. Pero el sufrimiento no lo causé yo: te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo a la verdad”, indicó en su columna.

Desea que escriba una canción sobre él

El autor aseguró estar feliz de que el actor haya decidido volver a la música y aseguró que se sentiría honrado si le dedica un tema.

“Por último, piensa Tragasables, si (Diego Bertie) escribiera una canción inspirada en mí, no me sentiría traicionado ni expuesto ni violentado: al contrario, me sentiría honrado, halagado, homenajeado”, reveló.

Jaime Bayly habló sobre la relación que tuvo con Diego Bertie. Foto: GLR / GLR

Responde por burlas sobre su peso

Bayly lamentó que Diego Bertie se haya burlado de su peso al llamarlo “burgués y panzón”.

“Indudablemente estoy gordo. Mido un metro ochenta y seis. Peso 100 kilos. No estoy gordo: ¡estoy gordísimo! Pero no soy un modelo, no soy un actor, no vivo de mi cuerpo, de mi silueta. (...) Estoy gordo porque soy bipolar. Las pastillas que tomo, no pocas, son para regular dicho trastorno mental, me engordan, probadamente engordan”, manifestó.