Gino Assereto felicita a Jazmín Pinedo tras su regreso a la TV: “Se merece muchas cosas”

Jazmín Pinedo consumó su regreso a la televisión este lunes 6 de junio luego de un alejamiento temporal que la llevó a probar suerte en los espacios digitales. La ‘Chinita’ fue bien recibida por ‘Choca’ Mandros, quien le agradeció su retorno para conducir el programa “+Espectáculos” por lo que resta de este 2022.

Pero las cálidas palabras no solo llegaron por parte de su compañero, sino también de parte de quien fuera su expareja, Gino Assereto. El chico reality fue abordado por el reportero del espacio televisivo para recoger sus impresiones por la vuelta a la pantalla chica de la madre de su hija.

Gino Assereto felicitó a Jazmín Pinedo tras su regreso a la TV

El actual integrante de “Esto es guerra” afirmó que siempre quiere que a Jazmín Pinedo le vaya bien y aseguró que ella se merece muchas cosas buenas.

“ Yo siempre he dicho que, para mí, la ‘China’ se merece muchas cosas, y se lo dije hace poco y lo repito ahora. A mí me alegra mucho que a la ‘China’ le vaya bien. Imagínate a quién no le va a alegrar que a la mamá de tu hija le vaya bien. Es más, la felicité. Pienso que es una decisión correcta, a ella le gusta eso y ella se siente feliz. Yo siempre le digo a las personas que uno tiene que hacer lo que su corazón diga ”, señaló.

Jazmín Pinedo le responde a Natalie Vértiz

Al enterarse que Jazmín Pinedo será la nueva compañera de ‘Choca’, Natalie Vértiz lo tildó de ‘traidor’ por volver a compartir espacio con la ‘Chinita’.

En ese sentido, la conductora aprovechó para responderle y aseguró que “Estás en todas” debería cerrar para que la ex Miss Perú se integre a “+Espectáculos”.

Jazmín Pinedo envió un fuerte mensaje a Natalie Vértiz, quien trató a 'Choca' Mandros de desleal. Foto: composición/ captura de América TV