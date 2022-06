Gian Marco contó detalles pocos conocidos de su vida privada en una entrevista que tuvo con Verónica Linares, con el fin de promocionar su próximo concierto en el Estadio Nacional por sus 30 años de carrera artística. Como se recuerda, el cantautor se divorció de Claudia Moro meses atrás.

El cantante fue puesto en aprietos por la conductora, quien le preguntó sobre sus gustos. No dudó en responder y aclarar que se encuentra soltero.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo”, dijo Gian Marco.

“¿Si saldría con alguien? No sé, porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos... es algo que tengo en mi cabeza ”, agregó el intérprete.

Gian Marco no busca pareja

Gian Marco reiteró que no desea tener un compromiso. “Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…). ¿Por qué tengo que salir con alguien?”, cuestionó.

“Hay que aprender a estar solo, hay gente que no sabe estar sola”, agregó el intérprete de “Te mentiría”.

Gian Marco y su anécdota con Verónica Linares

En otro momento de la charla con Verónica Linares, recordó un suceso con la periodista de hace décadas. El cantante reveló que ella lo choteó una vez a inicios del 2000.

“Digamos que en el año 2003 o 2004, yo era un tipo muy exitoso en Estados Unidos y ella se comunicó con mi equipo de trabajo, en realidad quería conocer a Emilio Estefan y no a mí, ya me conocía”, contó al inicio.

“Le digo: ‘Vero, vente a Miami, grabamos en mi estudio y nos vamos en mi lancha’. ‘Ya sí, no sé cuánto’. Lancha prendida, todo preparado y no llegaste nunca (...) Me dejaste plantadazo”, añadió.