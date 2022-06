Adolfo Aguilar revela que se enamoró perdidamente de un militar: “Me atrae el uniforme”

Adolfo Aguilar protagonizó una divertida entrevista con Christopher Gianotti para su canal de YouTube. El presentador de “Yo soy” llegó como invitado al espacio para responder sobre diversos detalles de su vida y carrera.

El actor, que recientemente estrenó su obra teatral “¿Por dónde salgo?”, también se refirió al aspecto sentimental y reveló qué sufrió una decepción amorosa algunos años atrás.

Adolfo Aguilar y su romance con un marino

El conductor de Latina recordó un difícil episodio y sorprendió a Christopher Gianotti. Adolfo Aguilar contó que hubo un momento de su vida en que se enamoró perdidamente de un militar, pero este le dejó el corazón roto.

Según explicó, fue un romance breve. “Me enamoré de un militar, salí con un marino. Me enamoré como loco, pero al mes desapareció. Yo sufría, lo buscaba y nada. Años después me lo encontré y le reclamé. Me dijo: ‘Mi carrera. Me estaba enamorando y no podía’”, expresó en dicha entrevista.

Al hablar sobre sus gustos en el entorno sentimental, aclaró qué tipo de hombres le atraen: “De preferencia uniformados y futbolistas. Claro, me atrae el uniforme, cualquier uniforme”.

Su reflexión sobre ser homosexual en el Perú

En su conversación con Christopher Gianotti, también dio una fuerte reflexión sobre cómo es ser un homosexual en el Perú. Adolfo Aguilar lamentó que aún no se haya legislado el matrimonio civil para la comunidad LGBTIQ+.