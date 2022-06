Yahaira Plasencia tras intento de detención a ‘Peluchín’: “Admiro su trabajo”

¡Lo dijo todo! Yahaira Plasencia celebró a lo grande su presentación en los Premios Heat 2022 y el lanzamiento de su canción “La cantante”. En una conversación exclusiva con La República, la artista se animó a hablar sobre su paso por la ceremonia latina, cómo ha sido recibido su nuevo tema por uno de los salseros más exitosos y si volvería a conceder una entrevista como la que tuvo con Andrea Llosa.

Yahaira: “Siempre me he vestido así y lo seguiré haciendo porque a mí me gusta”

- ¿Cómo describes tu experiencia de cantar en los Premios Heat 2022 y de rodearte de grandes de la salsa?

Haber participado en los Premios Heat de este año, definitivamente, siempre ha sido una bendición porque estar nominada y que el público internacional pueda conocer mi música, saber lo que hago, es súper importante para mí. Es la tercera vez que vengo a los Premios (Heat). El año pasado también estuve nominada. En el 2019 estaba nominada en una categoría. Este año iba a estar en la ceremonia únicamente para presentar un premio y mi nominación, pero la producción de los premios me invitó a cantar mi nuevo tema “La cantante”. Fue una experiencia muy bonita y la aproveché al máximo.

- ¿Qué le dirías a Rubén Blades por felicitar tu versión de “El cantante”?

De hecho, cuando vi la publicación en redes de Rubén me alegré muchísimo. Alguien con el peso que él tiene en la industria de la música que acepte lo que hago con Sergio George, una propuesta para los jóvenes de salsa más moderna y urbana, es increíble. Es increíble que aplauda mi trabajo y lo que estoy haciendo para el público. Estoy muy contenta por eso. Mi respeto y admiración por él.

- ¿Qué opinas de las críticas hacia la producción de la canción, sobre todo enfocadas en el vestuario que usaste en el video?

Esos comentarios siempre han existido y están desde hace mucho. Esos comentarios no son contra mí en realidad, son contra la mujer. Hoy en día, aún se le dice a la mujer cómo vestirse o que debes seguir un patrón para vestir porque eres mujer y no debes dejar que “nadie te vea” o “nadie te moleste”. Yo creo que ese es un pensamiento muy equivocado. Yo vengo trabajando como artista, yo me debo al público. Siempre me he vestido así y lo seguiré haciendo porque a mí me gusta. La gente que me sigue sabe que lo haré y a la gente que no le parece, se respeta. En el mundo entero, con distintas cantantes, se ve eso. Por ejemplo, todo lo que se dijo de Anitta, Shakira o Jennifer López en un momento. A mí me gusta y no voy a cambiar eso.

- En tu video haces referencia a conductores de televisión de espectáculos, ¿es una referencia a Rodrigo González, Magaly Medina o alguien en particular?

Ninguna referencia de nada ni nadie. Justo esa idea salió del equipo de trabajo con el hicimos la producción del videoclip que hace referencia a lo que vivimos a diario los artistas, al estar expuestos constantemente a los programas de televisión, especialmente de espectáculos. Esto no sucede solamente en Perú, sino en todo el mundo. Por eso digo que los músicos estamos expuestos en todo momento. Yo me refería a eso, no a alguien en específico.

- ¿Tienes algún mensaje para ‘Peluchín’ luego de que se le intentara detener por las denuncias de Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz?

Recién estoy enterándome del tema. Prefiero no explayarme sobre el tema, yo estoy solo proyectada en mis cosas. De hecho, Rodrigo me cae súper bien, respeto su trabajo, pero no estaba muy enterada de lo que había pasado con él. Igual prefiero mantenerme al margen.

¿Yahaira se arrepiente de hablar sobre Farfán?

- Después de la entrevista con Andrea, ¿podría haber una parte 2 de la conversación? ¿Volverías a hablar a detalle de tu pasada relación con Farfán?

Yo creo que la prensa ha confundido las cosas. De hecho, esa entrevista con Andrea Llosa no fue para hablar de él, alguna expareja o de mi vida sentimental. Si ven la entrevista atentamente, pueden darse cuenta de que el programa se llama “Mujeres empoderadas” y el tema que me tocó a mí fue “relaciones tóxicas”. El propósito era aconsejar o mandar un mensaje a la juventud sobre eso.

Yo he pasado por temas bastante complicados, no necesariamente por relaciones tóxicas. He pasado por momentos complicados y quería contar mi experiencia de cómo salí de eso. He tenido depresión. Lo que yo quería era mandar un mensaje a través de mis experiencias vividas. En algún punto, se tocó el tema de las exparejas, pero lo mencioné porque me pasó. No porque quería hablar de él, sino porque iba acorde a lo que conversábamos Andrea y yo.

- ¿Te arrepientes de haber hablado de Jefferson Farfán?

No, para nada. Como te dije, hablé lo mínimo del tema.