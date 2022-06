Vania Bludau apoya a la ‘Blanquirroja’ desde Barcelona: “Otra vez de locales”

Miles de peruanos se vistieron de rojo y blanco para animar a los seleccionados peruanos en el encuentro amistoso contra Nueva Zelanda del domingo 5 de junio. Vania Bludau no fue la excepción y llegó hasta el RCDE Stadium de Barcelona, donde se llevó a cabo el encuentro, para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca.

La ‘Blanquirroja’ está a pocos días de jugarse el pase al Mundial Qatar 2022 con un partido de repechaje. Esta situación tiene a todos los compatriotas tensos, pues esperan ver a Perú en el torneo más importante del fútbol.

Vania Bludau alienta a la ‘Blanquirroja’

A través de redes sociales, la exchica reality compartió imágenes inéditas desde el estadio en Barcelona, lugar donde se jugó el partido ante Nueva Zelanda. Asimismo, no dudó en mostrar su entusiasmo al estar cerca de la escuadra bicolor.

Vania Bludau fue al estadio de Barcelona para animar a la selección peruana. Foto: Vania Bludau/Instagram

“Locales otra vez”, fue el mensaje que acompaña una de las fotografías que subió a sus historias de Instagram.

Vania Bludau retorna a EE. UU. tras polémica con Mario Irivarren

El 6 de abril, mediante un post en redes sociales, Vania Bludau reveló que dejaría Perú para continuar con su vida en el extranjero. Asimismo, se disculpó con sus seguidores por estar tan ausente desde que comenzó el escándalo mediático con su expareja Mario Irivarren.

“ Ahora sí me voy... perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une . Prometo mejorar eso al pasar de los días, gracias a todos por sus mensajitos. Love you all (los amo a todos)”, escribió.