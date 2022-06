Pilar Orué renunció a su corona y no representará a Perú en Miss Elite World 2022

Pilar Orué fue anunciada en febrero como la nueva Miss Elite World Perú 2022, pero causó conmoción cuando, a puertas del inicio del certamen internacional en Egipto, la cuenta de Instagram Misses del Perú anunció, el 4 de junio, que la reina de belleza había renunciado a su título, por lo que deja a Perú sin representante.

Ni la modelo ni la organización que la representaba, Reinas Internacionales Perú, que también lleva la franquicia nacional de Reina del Cacao, emitió comunicado alguno sobre lo ocurrido.

¿Por qué Pilar Orué renunció a Miss Elite World Perú 2022?

Tras ser tachada de falta de compromiso, Pilar Orué respondió a Misses del Perú vía Instagram y denunció la falta de apoyo de su organización además de otras irregularidades.

“Yo misma me conseguí hasta el vestido de la noche final”, afirmó. “Pero cuando una organización no está preparada para un concurso y no cuenta con más que frases como ‘la otra semana, fin de mes, en quincena, un día antes de que viaje te compro el pasaje (...)’, bueno, ¿quiénes son los que no tienen compromiso?” , cuestionó.

4.6.2022 | Pilar Orué, ex Miss Elite World Perú 2022, denuncia falta de apoyo de su organización Reinas Internacionales Perú. Foto: captura Misses del Perú/Instagram

¿Reinas Internacionales Perú es una estafa?

Un usuario comentó en la publicación de Misses del Perú en Instagram que la organización Reinas Internacionales Perú estafaría a las participantes y las enviaría sin recursos a las competencias internacionales.

La organización respondió al comentario y tachó de calumnia esa aseveración. De igual forma, señaló que sus reinas contaban con su apoyo al ser enviadas a sus respectivos concursos internacionales.

La República intentó comunicarse con Reinas Internacionales Perú, pero el número telefónico de su cuenta de Facebook ya no está asociado a la organización.