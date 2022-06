¡Se prendió todo! Melissa Paredes y Rodrigo Cuba vuelven a estar en la mira de los cibernautas por la polémica iniciada debido a los cambios en la tenencia compartida de su hija. En ese contexto, la modelo tuvo que salir a explicar en redes qué quiso transmitir con el último video que subió a TikTok, en el que estuvo acompañada por su novio Anthony Aranda.

¿Qué decía la canción que bailaron Melissa y el ‘Activador’?

Melissa Paredes y Anthony Aranda son nuevamente el tema de debate en las redes sociales luego de que subieran un video en el que hacían el ‘challenge’ de una de las canciones más populares de Bad Bunny. “El gatito tuyo te perdió por negligencia”, señala la frase que más llamó la atención al escuchar el éxito que bailó la pareja.

Precisamente, la modelo escribió esta parte del tema en la descripción del clip y generó reacciones de sus seguidores en TikTok. Varios usuarios aseguraron que se trataría de una indirecta para su exesposo, Rodrigo Cuba. La misma Melissa tuvo que pronunciarse en Instagram para especificar qué quiso dar a entender con su video.

Melissa: “Ya me tienen hasta acá con el tema”

Luego de subir el polémico material, Melissa Paredes se animó a explicar en Instagram si es que la canción era efectivamente una indirecta para Rodrigo Cuba:

“Hola, ¿cómo están? Yo, aquí en el parque. He estado viendo redes y acabo de ver que han puesto que mando indirectas. Ya, de verdad, cánsense con el tema, aburre, ya me tienen hasta acá con el tema. En serio, ya paren. Es un trend de moda en TikTok. Están a full con las canciones de Bad Bunny, todo el nuevo álbum. No, no son indirectas ni nada, es más, vayan a TikTok y van a ver. Vibras y ya aburren con el tema”.