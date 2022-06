La ‘Tigresa del Oriente’ manifestó que las críticas que recibió a lo largo de su carrera la “empoderaron”

Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la ‘Tigresa del Oriente’, aseguró en una entrevista que sufrió mucho debido a las críticas constantes que recibía cuando empezó su carrera y sacó su famoso tema “Nuevo Amanecer”. Es más, indicó que en el extranjero sí apreciaban su trabajo, mientras que en nuestro país solo la ridiculizan. “ Decían que estaba vieja, que hacía el ridículo, que debía ir a cuidar a mis nietos” , indicó la cantante peruana.

Cuando estrenó su exitoso tema en 2008, escuchaba con mucha rabia los malos comentarios, pero con el pasar del tiempo ese sufrimiento se convirtió en empoderamiento. “ Me daban rabia, pero me sirvieron para empoderarme y poder demostrar que la edad no es obstáculo para alcanzar los sueños. Sé que no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero las críticas eran fuertes. Algunos conductores de televisión también se expresaron muy mal de mí ”, señaló la polémica vedette para El Comercio.

La 'Tigresa del Oriente’ vivió momentos duros cuando empezó su carrera. Foto: La República

‘Tigresa del Oriente’ apoya a Rodrigo González

La ‘Tigresa del Oriente’ ha tenido siempre una excelente relación con Rodrigo González ‘Peluchín’, por eso no dudó en pronunciarse y brindarle su respaldo ante el duro momento que viene pasando.

“Estoy Contigo. Te mando garritas positivas. Estoy muy molesta. Están cometiendo una Injusticia. La Policía, habiendo tanta delincuencia en nuestro Perú, debe preocuparse y no perder su tiempo haciendo esa bochornosa situación por algo que no vale la pena” , comentó la ‘Tigresa’ en Twitter.

La 'Tigresa del Oriente' brinda apoyo a Rodrigo González. Foto: Twitter

La ‘Tigresa del Oriente’ se sometió a una operación

La cantante Judith Bustos causó preocupación al indicar, por medio de sus redes sociales, que tuvo que ser hospitalizada para someterse a una operación quirúrgica. Asimismo, pidió a sus seguidores que le brinden su apoyo emocional para que pueda recuperarse lo más rápido posible.

“Les informo que hoy fui operada, pero todo bien. Envíenme sus garritas positivas para mi pronta recuperación”, recalcó la intérprete de “Rica Cervecita”.