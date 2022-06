Rafael Fernández cuadra a Leonard León por no dejar viajar a sus hijos: “Yo no le pido un sol”

Las cámaras de Magaly TV fueron en busca del empresario Rafaél Fernández para que comente sobre sus recientes declaraciones, en las que revela que no puede viajar a Estados Unidos junto con su esposa Karla Tarazona y sus pequeños, debido a que Leonard León, padre de los dos hijos mayores, hasta ahora no firma el documento de autorización.

El ‘Rey de los huevos’ afirma que hace caso omiso a las críticas del cumbiambero, quien lo tildó de “muñeco ventrílocuo”, y aseguró que solo le importa el bienestar de los menores. “Yo no le doy importancia a ese tipo de personas que no me suma, es multiplicado por cero para mí, tampoco los leo o estoy pendiente de lo que hacen”.

Asimismo, dijo que él no le está solicitando dinero, sino que solo firme los papeles. “El documento está esperando en la notaría para firmar el permiso (…) Yo no le pido un sol. Lo único que expreso es la frustración de mi esposa por no poder darle beneficio a los chicos” , sostuvo.

Leonard León asegura no estar en contra de que sus hijos viajen

En una entrevista con Magaly TV en agosto del 2021, Leonard León dijo que Karla Tarazona no se había comunicado con él para expresarle el deseo que tienen sus hijos de conocer Disney y que no tenía por qué estar comentando esos temas a los medios.

Sin embargo, Medina le recordó que la queja viene directamente de los menores, por lo que le preguntó al cumbiambero si este tenía problemas con dejarlos viajar. “La prioridad son ellos, por supuesto. En ningún momento me estoy oponiendo a eso , te lo digo totalmente claro, Magaly”.

Además, la conductora mostró conversaciones de los menores con el cantante, donde le expresan que desean hablar con él, pero este “nunca tiene tiempo”. Ahora, casi un año después, el permiso de viaje sigue sin firmarse, lo que ha generado una ola de dimes y diretes entre Karla Tarazona y Leonard León.

Pareja de Leonard León critica a Rafaél Fernández

Olenka Cuba, pareja y madre de la última hija de Leonard León, también quiso comentar sobre el mediático caso del cumbiambero con Karla Tarazona. La modelo utilizó sus redes para dirigirse al empresario Rafaél Fernández. “Como se nota que la gente está hambrienta de figuretismo, ¿no? (...) que siempre se agarran hablando de ti, Leo (risas)”.