Jaime Bayly tras declaraciones de Diego Bertie sobre su romance: “Me he sentido triste, yo lo amé”

Enterado de todo, Jayme Bayly se refirió a las afirmaciones de Diego Bertie en el programa de Magaly Medina y, a través de un escrito en “La nación”, el conductor de televisión dio a conocer cómo se siente al respecto. En este medio, él asegura que este romance no fue algo fugaz, sino una vivencia llena de emoción y alegoría.

Como se recuerda, este 31 de Mayo, el cantante se presentó en el programa de la ‘Urraca’ y aceptó lo que siempre fue un secreto a voces: su romance con Jaime Bayly. En esta breve entrevista, Diego Bertie minimizó sus sentimientos por el escritor y, por el contrario, se mostró dolido al referirse a él: “Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera. Me hizo mucho daño”.

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre esta relación?

Este 5 de junio, Jaime Bayly relató su sentir en tercera persona y evitó referirse directamente a Diego Bertie por su nombre, pero esto no evitó que los lectores puedan identificar a quién se refería: “Mi relación con él (Bertie) no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con él no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”.

Jaime Bayly apoya el talento musical de Diego Bertie

Asimismo, el escritor considera que la reacción imprevista del cantante se debe a que busca resurgir nuevamente en la industria musical: “Ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante, carrera que abandonó cuando era muy joven. Pienso que es una gran idea que él se dedique a la música. Tiene talento, es guapo, canta bien, baila con gracia. Le conviene escribir sus propias canciones, escribir una canción sobre un hombre al que amó, una canción abiertamente gay”.