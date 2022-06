Jaime Bayly aclara que relación con Diego Bertie no fue “corta ni fallida”: “Duró un par de años”

¡Sí hubo amor! Jaime Bayly no se quedó callado después de escuchar a Diego Bertie en el programa de Magaly y ‘Peluchín’. El actor, quien acaba de confirmar que tuvo una relación con el periodista, también anunciaba por primera vez en público su homosexualidad. Ante esto, el escritor compartió su decepción al ver que el artista había minimizado su romance en los años 90.

Bayly: “Fue mi primer hombre. Lo amé”

Fiel a su estilo, Jaime Bayly no dudó en dar su versión de los hechos sobre el romance que tuvo con Diego Bertie, luego de que el actor dijera en televisión que la relación de ellos fue breve y sin importancia. El conductor de televisión se extendió para hablar del tema en una columna publicada por el diario La Nación:

“Mi relación con Soplapollas (haciendo referencia a Diego Bertie) no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables (representándose a sí mismo). Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes (apodo para su libro “No se lo digas a nadie”), titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en Soplapollas. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con Soplapollas no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”.

Más adelante, el escritor también reveló si se arrepentía de lo que tuvo con el artista: “¿Se arrepiente Tragasables de haber amado a Soplapollas? No, claro que no. ¿Se arrepiente de haber publicado la novela Salsipuedes, de haber maliciado el personaje del actor Soplamocos con fama de mujeriego que, oh sorpresa, es gay en el closet? No, por supuesto que no. ¿Recuerda con cariño o con ternura a Soplapollas? Sí, claro que sí”.

Jaime Bayly responde a Diego Bertie con extenso artículo. Foto: composición Jaime Bayly, Diego Bertie/Instagram.

¿Qué había dicho Diego Bertie sobre su relación con Bayly?

Previamente, Diego Bertie se presentó en el programa de Magaly Medina para revelar cuál fue su relación con Jaime Bayly. El actor dejó en claro que, si bien ya no siente rencor por el escritor, todavía cree que le hizo mucho daño.

El actor afirmó: “Fui amigo de Jaime y tuvimos una relación. No fue una relación relevante. Él ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento en que quisiera. Vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, mi carrera. Me hizo mucho daño. No le guardo ningún rencor, al contrario. (...) Él que se creía abanderado de los gays ahora es el más burgués, señor casado y con hijos. Yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”.