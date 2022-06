Gian Marco recuerda curiosa anécdota con Verónica Linares: “Me dejaste plantadazo”

El canal de YouTube de Verónica Linares tuvo como invitado especial al compositor peruano Gian Marco, quien le recordó a la periodista un suceso que pasó hace más de una década. El motivo de la entrevista fue para que el intérprete revele cómo se encuentra su corazón tras separarse de su esposa Claudia Moro.

La figura de América TV no se esperó los comentarios del cantante cuando le recordó que la invitó a que visite su estudio en Miami, pero ella nunca llegó.

¿Qué dijo Gian Marco?

Antes de finalizar la entrevista, el autor de “Te mentiría” dijo que no podía irse sin comentar cómo Verónica Linares lo ‘choteó' a inicios del 2000.

“Yo ya creo que es hora, estamos 2022, de olvidarme de este trauma que me dejó la Linares hace muchos años. Digamos que en el año 2003 o 2004, yo era un tipo muy exitoso en Estados Unidos y ella se comunicó con mi equipo de trabajo, en realidad quería conocer a Emilio Estefan y no a mí, ya me conocía”, dijo en un comienzo.

“Le digo: ‘Vero, vente a Miami, grabamos en mi estudio y nos vamos en mi lancha’. ‘Ya sí, no sé cuánto’. Lancha prendida, todo preparado y no llegaste nunca (...) Me dejaste plantadazo”, comentó Gian Marco entre bromas.

Tras esta revelación, Verónica Linares le pidió disculpas por aquel desplante y le agradeció por siempre ser amable con ella. Luego, entre risas, dijo que no había ido porque no les iba a presentar a Gloria y Emilio Estefan.

Gian Marco abraza su soltería

El reconocido cantautor Gian Marco aseguró que actualmente no está interesado en tener una nueva pareja y está disfrutando su soltería. Además, reveló que está solo desde hace más de dos años. “Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…) ¿Por qué tengo que salir con alguien?”.