Adolfo Aguilar y Christopher Gianotti tuvieron una extensa conversacion para el programa virtual “Preguntas que arden”. En esta entrevista, el presentador de “Yo soy” reveló pasajes importantes de su vida amorosa y, para sorpresa del set, se animó a responder varias cuestiones sobre el ex-Menudo Daniel René.

Como se recuerda, Adolfo Aguilar se declaró abiertamente homosexual en el mes de enero del presente año y esta revelación trajo consigo varias cuestiones en torno a su vida amorosa. Durante una entrevista con “Amor y fuego”, él aseguró que se trataba de un cantante que perteneció a la agrupación Menudo y, poco tiempo después, reveló que se trataba de Daniel René.

¿Qué dijo Adolfo Aguilar?

Christopher Gianotti inició la ronda de preguntas desde el nivel más bajo y la primera pregunta fue: “¿Alguna vez has sido infiel?”. “De hecho, por eso terminó mi última relación de cinco años. Me dejó”, respondió el también actor.

“¿Qué te hizo sacar los pies del plato?”, replicó el conductor de “Preguntas que arden” y el entrevistado terminó por aceptar cuál fue el motivo real de esta ruptura: “ La baja autoestima. Necesitaba la aprobación de no sé, de quién, de cuántos, no sé, por algo. Normalmente no me arrepiento de nada, pero de eso estoy muy arrepentido. No fue una cosa que podía controlar en ese momento (...) Sufrí mucho, estaba superenamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo”.

Adolfo Aguilar y su amistad con Daniel René

“Soy de relaciones largas, con el ex-Menudo estuve 4 años y pico. Una relación hermosa, linda. Es un tipo maravilloso, talentosísimo (...) Tengo comunicación con él, claro que sí. Termino mis relaciones y hay que tomar un tiempo”, comentó refiriéndose al cantante.

“Después de eso vas descubriendo y entiendes que no es intencional el daño que le puedas haber hecho. Si yo termino esta relación y esta persona realmente no me ha hecho nada grave, quisiera que esta persona esté en mi vida. Donde hubo tanto amor y cariño, ¿por qué habría que separar eso?”, finalizó.

Adolfo Aguilar asegura que tiene menos derechos que antes

En la misma conversación, el actor se mostró cabizbajo al reconocer una cruda realidad en el Perú: “Me convertí en un ciudadano de segunda clase porque sigo pagando los mismos impuestos pero tengo menos derechos: no puedo casarme con alguien del mismo sexo”.