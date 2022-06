Yahaira defiende su tema “La cantante”: “Tener el respaldo de Rubén Blades es suficiente”

Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las figuras más resaltantes del espectáculo nacional. La salsera se presentó este último jueves 2 de junio en los Premios Heat 2022 interpretando su nuevo tema “La cantante”, el cual ha generado una serie de comentarios a favor y en contra.

Como era de esperarse, Magaly Medina arremetió contra la artista en su último programa asegurando que solo hacía playback y que no está a la altura de Héctor Lavoe. Asimismo, cientos de usuarios en las redes sociales criticaron a la ‘Yaha’ por esta nueva versión de una de las canciones más emblemáticas del género de la salsa.

Yahaira Plasencia hace caso omiso tras críticas a su nuevo tema

Sin embargo, Yahaira Plasencia aseguró no interesarle las críticas en su contra, ya que es parte de la carrera de una cantante. Además, la ex Son tentación se animó a realizar el cover de dicho tema al sentirse identificada con su letra.

“ Yo escuché la letra antes de grabarla y me sentí muy identificada, y creo que mis colegas también. Los artistas pasamos por momentos muy complicados, yo lo pasé. Y esta canción me hizo sentirla, sabía que lloverían muchas críticas, lo tenía claro desde un inicio, pero tener el respaldo de Sergio George y de Rubén Blades, quien escribió la canción para Héctor, para mí es suficiente ”, indicó.

Yahaira Plasencia agradece el apoyo de Rubén Blades

Rubén Baldes causó gran sorpresa al felicitar a Yahaira Plasencia por el lanzamiento de “La cantante”. El salsero aseguró que esta nueva versión es bastante acorde a la época. Por ello, la ex chica reality agradeció este apoyo y resaltó el trabajo de otros artistas peruanos.

Rubén Blades felicitó a Yahaira Plasencia por su nuevo tema. Foto: captura Facebook

“Rubén dijo algo muy cierto, que es una propuesta nueva. No queremos imitar o copiar nada. Estoy agradecida infinitamente con Rubén, con Sergio y con Ator Untela, el rapero peruano que participó en la canción y tiene todo mi apoyo como colega. La gente no se da cuenta, pero a veces solo critica y critica. Nosotros los peruanos estamos saliendo a fuera a representar al Perú. Estoy contenta con los comentarios buenos, y los negativos, no los escucho”, añadió para Infobae.