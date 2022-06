Shakira: las canciones que compuso sobre Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué siguen en el ojo de la tormenta luego de que la pareja anunciara su separación en medio de rumores de infidelidad de parte del futbolista. Debido a esto, cobran más fuerza que nunca las canciones que la ganadora del Grammy le escribió a su entonces novio.

La colombiana, además de ser cantante, es compositora y le gusta plasmar sus sentimientos en sus temas. Durante su romance con Piqué, dedicó muchas canciones al padre de sus dos hijos. Conoce a continuación cuáles serían estos temas.

“Dare la la la”

La lista inicia con el tema que Shakira compuso para el Mundial de Brasil 2014. La colombiana resalta la belleza de Piqué al hablar de lo mucho que le atraen sus ojos azules.

Cabe recordar que la ganadora del Grammy cantó el tema en la clausura de la Copa Mundial de Fútbol, robándose los suspiros de todos cuando, al final de la presentación, Piqué le acercó a su pequeño hijo para que bailaran juntos sobre el escenario.

Poco tiempo después se confirmó que, durante el evento, Shakira ya estaba embarazada de su segundo hijo.

“23”

Shakira también mencionó a Piqué en su tema “23″. En la canción afirma que se sentía sola y que pensaba “que no había ningún Dios” hasta que él hizo que su vida tuviera sentido con sus “ojos azules”.

“Broken record”

La colombiana dejó fluir sus emociones con respecto al padre de sus hijos en su álbum “Shakira”. En la canción homónima la escuchamos nombrar todas las cualidades de Piqué. Ella expresa frases como “soy mayor, pero tú eres más sabio” y “tú eres más paciente de lo que nadie ha sido conmigo”.

Y nuevamente habla de los ojos del jugador, y también de su voz, que “es la única música con la que no podría vivir”.

“Me enamoré”

Una de las canciones más populares sobre Piqué. Shakira la lanzó como un single. En el videoclip podemos ver al futbolista en románticos momentos con ella.

En la canción, la colombiana cuenta el inicio del romance, da detalles de lo que usaba al conocer al español y narra cómo su relación fue escalando a algo mucho más serio.

“Toneladas”

Luego de un receso de casi siete años, Shakira volvió a la música con su exitoso álbum “El dorado”, en el que incluyó este tema. En él habla de su relación con Piqué y su apoyo en el proceso de recuperación de la voz de la colombiana tras una intervención quirúrgica.

Durante la gira del mismo disco, Shakira usó una guitarra que tenía la imagen de Piqué con sus dos hijos, la cual mostraba orgullosa a sus seguidores tras terminar de cantar.

“La bicicleta”

Si bien aquí no menciona su relación con el futbolista, sí que menciona su nombre al decirle a Carlos Vives que si le muestra a Gerard parte de su natal Colombia, él ya no querrá volver a su país de origen.

“Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Pa’ que juguemos bola y trapo allá en Chancleta, que si a mi Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”, dice el verso de la canción de Shakira.

“Te felicito”

La última, lamentablemente, fue “Te felicito”, cantada a dúo con Rauw Alejandro. En ella, deja los temas románticos para dejar indirectas sobre una relación rota y mandar mensajes de desamor.