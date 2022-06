Susana Umbert posteó singular mensaje tras intervención policial a ‘Peluchín’

¡Enfureció! Gigi Mitre estaba molesta e indignada después de que ocho policías se acercaran a Willax TV para detener al conductor Rodrigo Gónzalez por denuncias que interpusieron Susana Umber, Karen Schwarz y Cathy Sáenz. La gerente de contenidos de Latina no fue respaldada por el público espectador, ya que en redes sociales la culparon de intento de detención a ‘Peluchín’.

En medio del incidente, Mitre leyó un mensaje que la desconcertó por completo. “No me escriba nadie, ah, no me escriba nadie, por favor, no me escriba nadie. Susana Umbert dice: I love to laugth (me encanta reír) . ¿Está afectada psicológicamente, no dijo? Ya dijo que era histriónica, no recuerdo, tanto que... está en todas sus condiciones que no han sido afectadas... De verdad yo creo que esto podría ser una cortina de humo, no entiendo, no hay lógica”, indicó la conductora de “Amor y fuego”.

Rodrigo González y Susana Umbert

¿Por qué Susana Umbert hizo su denuncia en contra de ‘Peluchín’?

Con base en la información brindada por los efectivos policiales que asistieron a Willax TV, Rodrigo González infringió las medias de protección contra Susana Umbert y Cathy Sáenz al mencionarlas cuando hablaba sobre el caso de Johnny Depp.

El abogado de ‘Peluchín’, Iván Paredes, indicó que la intervención hacia el conductor sería un abuso de autoridad, ya que no hubo ninguna orden que explicara la detención.

La Justicia resolvió dictar medidas de protección a favor de Susana Carmen Umbert. (Foto: Composición)

Magaly Medina apoya a Rodrigo González

La conductora Magaly Medina inició su programa mencionando el polémico caso de Rodrigo González y mostró su rotundo apoyo al conductor de “Amor y fuego”.

“Se hizo todo un circo. La prensa de otros medios se acercaron. Esto ha sido todo un espectáculo circense y eso que ni siquiera llegamos a julio” . “Acá hay una cuestión principista que va de la mano con la libertad de expresión. Los periodistas y comunicadores tenemos derecho a la opinión, esta opinión puede ser irónica, sarcástica, puede ser de chapas”, comentó la popular ‘Urraca’.