Merly Morello se ha convertido en toda una estrella de redes sociales. Con sus más de 4 millones de seguidores en TikTok, la joven actriz ha logrado crear una gran legión de fanáticos. Sin embargo, también se ha visto afectada por el acoso. En una reciente entrevista, la artista aseguró que es víctima de constante violencia psicológica.

Tiempo atrás, comunicó a sus seguidores sobre su bisexualidad. Además, reveló en qué etapa de su vida supo sobre su orientación sexual. Según contó, se dio cuenta de ello cuando era una niña.

“Lo descubrí a los 4 años. Me gustó una niña del nido y ya había visto algo en la tele, fue ‘ok, me gustan las mujeres”, expresó.

Según expuso Merly Morello, su madre supo sobre su orientación sexual cuando tenía 14 años. Foto: Instagram

Merly Morello es acosada

Aunque aseguró que ser una personalidad de las redes sociales es una de sus facetas preferidas, también contó que uno de los aspectos negativos es el acoso que sufre por parte de los hombres.

“En TikTok, hay personas que entretienen muchísimo, pero, lamentablemente, en mi cuenta los hombres me acosan, me ven como un objeto sexual”, expuso Merly Morello en conversación con Trome.

Merly Morello afirma que es acosada. Foto: Instagram

“Es muy desagradable. Cuando era más pequeña, me hacía mucho daño, pero felizmente ahora lo puedo controlar un poco”, añadió.

Merly Morello actúa frente al acoso en redes

En una entrevista con Christopher Gianotti, Merly Morello reveló cómo ha aprendido a hacerle frente al acoso que vive día a día en las redes sociales. Aunque aclaró que al principio se sentía culpable, luego se dio cuenta de que “la sociedad te enseña que tú eres la que atrae eso, que porque te vistes así” y decidió exponer este problema.

“A las finales, entendí que yo no tenía la culpa. Es bueno hablarlo y expresarlo para ayudar a otras chicas, porque muchas se quedan calladas. Aprendí a no quedarme callada y me han criticado mucho por eso”, aseguró la joven actriz.