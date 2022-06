Gian Marco habló sobre su vida privada en exclusiva para el canal de YouTube de Verónica Linares. El último jueves 2 de mayo, el cantautor fue entrevistado por la periodista y promocionó su concierto por sus 30 años de carrera musical, que se llevará a cabo el 16 de julio en el Estadio Nacional.

¿Qué dijo Gian Marco sobre una nueva relación amorosa?

El compositor respondió preguntas sobre su situación sentimental y reveló estar solo hace más de dos años. “Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…). ¿Por qué tengo que salir con alguien?”, expresó. Frente a ello, Verónica se sorprendió y acotó que a las personas les gusta estar en compañía.

Gin Marco volvió a reafirmar su postura sobre su decisión de seguir soltero. “Hay que aprender a estar solo, hay gente que no sabe estar sola”, aseguró el interpreté de “Se me olvidó”. Pero no descartó la posibilidad de entablar una nueva relación: “No soy de salir mucho; entonces, mi vínculo social es muy reducido (…). El día que llegue alguien voy a ser muy feliz, no en anunciarlo”.

Gian Marco no quiere tener más hijos

El cantante peruano confirmó que se realizó la vasectomía y lo único que puede asegurar es que no volverá a tener hijos. “Si el día de mañana conozco a alguien, sé que hijos no voy a tener. Me hice la vasectomía”.

Zignago también recordó que en pocas oportunidades ha publicado fotos con sus hijos y que siempre buscó protegerlos. “Nunca recuerdo haber puesto cosas, excepciones del Día del Padre; siempre fui protegiendo porque además hay gente mala”, comentó.