Adolfo Aguilar sobre ser homosexual en el Perú: “Desde que salí del closet tengo menos derechos”

Adolfo Aguilar protagonizó una divertida entrevista con Christopher Gianotti y reveló detalles nunca antes contados sobre su vida privada y sentimental. Durante la conversación, habló de su homosexualidad y previas relaciones amorosas. Sin embargo, también reflexionó sobre las trabas que actualmente tienen los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

El famoso conductor dio a conocer la noticia a inicios del 2022 y recibió el apoyo de diversas figuras de la farándula local.

Adolfo Aguilar reflexiona sobre sus derechos

Durante su conversación para el canal Soy Gianotti, Adolfo Aguilar lamentó que las personas no heterosexuales no gocen de los mismos derechos en el Perú, a diferencia de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador.

“En este país no se pueden casar dos personas del mismo sexo, sigo sin entenderlo. El 15 de enero del 2022 salí del closet públicamente en una entrevista. Antes del 15 yo, teóricamente, era heterosexual, pagaba mis impuestos y tenía los mismos derechos de todo el mundo. Después, me convertí en ciudadano de segunda clase, porque sigo pagando los mismos impuestos, pero tengo menos derechos . No puedo casarme con alguien de mi mismo sexo”, expuso.

¿Adolfo Aguilar casi se casa con una mujer?

Adolfo Aguilar causó revuelo al revelar que estuvo a punto de llegar al altar en dos oportunidades con enamoradas que tuvo anteriormente. Contó que le causó mucho dolor culminar dichas relaciones.

“Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado (...) Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real. Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor”, expresó en el videopodcast del comediante Jorge Talavera.