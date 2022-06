Stephanie Valenzuela confirmó que se reencontró su expareja Luka Lah, tras casi un año del fin de su relación, con una serie de historias que ella compartió en redes sociales. El encuentro generó sospechas si ambos habrían retomado su romance.

De acuerdo con “Magaly TV, la firme”, la joven estaría viviendo con el coach inversionista en Miami. El programa se contactó con ella para saber más de la presunta reconciliación.

“(Luka Lah) fue en su momento muy absorbente, pero ‘x’. Yo estoy tranquila, y si me ves en una historia es porque no tengo nada que ocultar”, respondió la modelo.

Stephanie Valenzuela y esloveno Luka Lah. Foto: composición/Stephanie Valenzuela/Luka Lah/Instagram

“Yo fluyo y hago mi vida tranquila sin hacerle daño a nadie, ahora no me preguntes qué va a pasar porque solo Dios sabe”, agregó Stephanie Valenzuela.

Cabe recordar que ambos terminaron a la distancia. Según contó ella, el extranjero era una persona tóxica, por lo que decidió separarse vía telefónica.

Stephanie Valenzuela y Luka Lah terminaron en 2021

En agosto del 2021, Stephanie Valenzuela confirmó su ruptura con el empresario esloveno. En entrevista con Magaly Medina, dio detalles de su separación.

La joven contó que durante el tiempo que estuvieron, él se convirtió en su coach personal. Además, se mostró satisfecha con lo que pudo entregar en la relación.

“Quiero empezar otra nueva historia y nada, siempre estaré agradecida con todas las cosas que pasaron y todas las cosas que viví, también buenas, malas, lo que sea, pero son lecciones, son experiencias”, dijo en ese entonces.

¿Cómo se conocieron Stephanie Valenzuela y Luka Lah?

En abril del 2021, ‘Tephi’ Valenzuela reveló que su relación con el empresario esloveno pasó de lo laboral a lo romántico. “Él era como mi psicólogo, le contaba de verdad mis cosas, y él me conoció como yo soy tal cual, no le mentía”, dijo en una charla con Magaly Medina.

“A veces uno quiere quedar bien, pero con él yo no, entonces me decía tienes que ser así, agarrar las cosas positivas. Yo le decía ¿cómo hago esto? y a mí no me cobró. Obviamente de ahí ya nos empezamos a gustar, y ya, nos enamoramos”, añadió.