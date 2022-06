Rodrigo González es buscado por la Policía Nacional del Perú tras referirse indirectamente a Cathy Sáenz en uno de sus programas. Este viernes 3 de mayo, Gigi Mitre apareció sola en “Amor y fuego” cuestionando a las autoridades peruanas sobre esta orden de detención y, en medio de las especulaciones sobre el tema, la popular ‘Mamacha’ apareció en redes sociales.

El jueves 2 de mayo, Rodrigo González y Gigi Mitre dieron a conocer su opinión sobre el polémico caso de Johnny Depp y Amber Heard y, en medio de las críticas hacia la desición del juez, ‘Peluchín’ tuvo un comentario que llamó la atención de las autoridades.

¿Qué dijo Cathy Sáenz?

Las redes sociales estallaron con la noticia de Rodrigo González. Las autoridades no encontraron al conductor de Willax TV ni en el programa, ni en su hogar. La ola de cuestionamientos no tardó en llegar a la cuenta de Cathy Sáenz y, a través de su cuenta oficial en Instagram, la ‘Mamacha’ se comunicó con sus seguidores para referirse al caso de ‘Peluchín’.

“A ver, ¿qué pasa?. Que alguien me explique, por favor. Estoy editando. No se. No entiendo nada”, dijo en el video y en la descripción colocó: “No se. Harta me tienen”. Con esta expresión, la productora dio a entender que no estaba enterada de lo sucedido.

