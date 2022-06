Mónica Cabrejos critica a ‘Don Gato’: “No puede discutir con la mamá de la nieta”

Mónica Cabrejos volvió a aparecer en el programa de Magaly Medina y comentó sobre la nueva disputa mediática en la que están envueltos Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por los cambios en la tenencia de su hija.

En los últimos días, han salido a la luz chats que ponen en evidencia que la actriz y el futbolista ya habrían estado distanciados días antes de que se difundiera el polémico ampay de Anthony Aranda. La autora aconsejó a la pareja y aseguró que deberían pensar en el bienestar de su hija. Además, pidió al popular ‘Don Gato’ no involucrarse.

El comentario de Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos reflexionó sobre la participación de Jorge Cuba y Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes. La también escritora dejó clara su posición sobre los ‘dimes y diretes’ que han protagonizado los progenitores de las figuras públicas.

“El papá de Rodrigo ha intervenido en un rol equivocado, me parece. Cuando tienes hijos adultos, el rol de los padres no es intervenir, es acompañar emocionalmente, aconsejar, pero no tener una parte activa que no te concierne”, expresó.

“Uno tiene que dejar a los hijos que experimenten. El papá no puede ponerse a discutir públicamente con la mamá de la nieta. Eso rompe y fractura la relación”, agregó.

Melissa Paredes anuncia nuevo chat comprometedor

Aún hay material por develar. Melissa Paredes volvió a pronunciarse en redes sociales en torno a su discusión con Rodrigo Cuba y reveló que tiene un material que desbarataría la versión de su exesposo en torno a la relación que tenían antes de anunciar su separación.

“Viendo que es irrelevante y no sé que tanta cosa dice, porque me parece que la otra parte no ha sido sincera, tengo que mostrárselos (los chats) lamentablemente, porque si quiero cerrar esto tengo que hacerlo ya”, expresó en su cuenta de Instagram.