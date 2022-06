Magaly Medina responde a Waldir Sáenz: “¿En qué momento me he cruzado contigo?”

No se quedó callada. Magaly Medina quedó indignada con las declaraciones que dio el exfutbolista Waldir Sáenz en una entrevista con La República, donde la criticó por los diversos ampays que le descubrió y aseguró que la ‘Urraca’ es de las personas que “agachan la cara”, luego de supuestamente haberse cruzado con ella en dos oportunidades.

Durante su programa “Magaly TV, la firme”, el pasado 2 de junio, la conductora se refirió al expelotero. “Dice que se cruzó conmigo un par de veces y yo le agaché la cara. ¿En qué momento me he cruzado contigo? Ni me he dado cuenta porque sino lo supiera. Yo no agacho la cara. Lo que yo hago es caminar sin mirar a los costados” , indicó.

Magaly Medina asegura que Waldir Sáenz no le inspira respeto

La comunicadora recordó a Waldir Sáenz como la “Vieja gloria del futbol peruano” y añadió que él fue uno de los primeros futbolistas a quien ampayó su programa. Asimismo, dijo que cuando camina no mira a los costados y por eso mucho la consideran “sobrada”.

“Cuando me encuentro con alguien nunca le agacho la cara porque, para empezar, ese papel de ‘humilladita’ no me va. Así que yo no voy por la vida con el papel de víctima”, añadió Magaly Medina.

Recalcó que la exestrella de Alianza Lima no le transmite respeto por los casos de infidelidad que descubrió. “Para mí, Waldir Sáenz no me causa ningún respeto, el respeto se gana y este tipo era uno más de mis ampayados”.

¿Qué dijo Waldir Sáenz sobre Magaly?

Durante una entrevista con La República, el exfutbolista Waldir Sáenz recordó la época cuando era titular en medios de espectáculo por los diversos ampays de Magaly Medina. Aseguró que la conductora le pidió que vaya a su programa.

“Quería que vaya a su programa, pero ‘no hay forma’, dije. Es que yo no puedo ir a un programa donde alguien me ha faltado el respeto. Yo con qué respeto voy a ir. Me la he cruzado dos veces y la he visto cara a cara y es de las que te agacha la cara”, dijo, resaltando que él “no es hipócrita con la gente que no le suma”.