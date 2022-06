Continúan los dimes y diretes. La modelo Olenka Cuba se pronunció tras las recientes declaraciones de Karla Tarazona, quien salió en defensa de su esposo, Rafael Fernández, luego de que Leonard León lo haya llamado “el muñeco ventrílocuo”.

Los ataques entre ambas parejas comenzaron cuando Rafael Fernández reveló que anhelaba irse a vivir al extranjero junto a la conductora y sus hijos, pero que esto no era posible por los problemas legales que Karla Tarazona mantiene con su exromance Leonard León.

Esto bastó para que el cumbiambero respondiera con un duro calificativo. “No me digan que ya salió a hablar el muñeco ventrílocuo”, dijo en conversaciones con El Popular. A su turno, la conductora de “D’ Mañana” minimizó este comentario.

“¿Quién no se sentiría orgullosa de lucir un muñeco inteligente de buen corazón? Caballero con todas sus letras bien puestas y, además, empresario emprendedor. Difícil que le llegue al talón a mí ‘muñecón’” , indicó al mismo medio.

Olenka Cuba y Leonard León tienen una hija en común. Foto: GEC

¿Qué dijo Olenka Cuba sobre Rafael Fernández?

La modelo Olenka Cuba salió en defensa de su pareja Leonard León y llamó “figuretti” a Rafael Fernández por comentar sobre los problemas legales que mantiene el cantante con su exesposa Karla Tarazona, conductora y madre de sus dos hijos mayores.

“Cómo se nota que la gente está hambrienta de figuretismo, ¿no?... que siempre se agarran hablando de ti, Leo (risas). Y salió a hablar el hambre y la necesidad de cámaras”, expresó Olenka a El Popular.

Luego, aseveró que el empresario no debería meterse en temas que no le incumben. “Asco me da que un hombre esté de figuretti hablando hasta temas que no le incumben, como en el caso de Melissa (Paredes) ¿para qué? Para figuretear. (…). Como sea quiere salir en los diarios”.

Rafael Fernández asegura que no es necesario que los padres tengan dinero para visitar a sus hijos. Foto: Rafael Fernández/Instagram, Leonard León/Instagram

Karla Tarazona no quiere comentar más sobre Leonard León

La conductora aseguró que no desea comenzar un lío mediático con el padre de sus hijos mayores, Leonard León, pero que confía en su abogado para resolver los problemas legales que mantiene con él y así concretar sus planes de viaje.