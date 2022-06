Christian sobre presunta infidelidad de Piqué a Shakira: “No nos metan a todos en el mismo saco”

Tras informarse sobre una presunta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, diversas figuras de la farándula peruana han comentado acerca del tema, entre ellos, los conductores de “América hoy”. No obstante, lo que más llamó la atención fue la frase que dijo Christian Domínguez el último 3 de junio.

Los presentadores del magazín no fueron ajenos a la situación que ha acaparado miles de titulares en medios de comunicación de todo el mundo. En esa línea, el cumbiambero también quiso dar su opinión y pidió que no se generalice el concepto de que todos los hombres son infieles.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

“ No nos metan a todos en el mismo saco ”, señaló el artista nacional en un principio, lo cual desató carcajadas entre sus compañeros. “Sabes, Christian, mejor cállate”, fue la respuesta de Ethel Pozo.

Asimismo, continuó diciendo que ya no hablará sobre esta polémica. “Para que no se la agarren conmigo, lo digo por mis camarógrafos que son todos personas increíbles, perfectos, lo digo por ellos. Soy un vocero nada más. No diré nada más en este programa”, agregó.

Ethel Pozo decepcionada por supuesta infidelidad de Piqué

La mañana del 2 de junio, la hija de Gisela Valcárcel inició su programa matutino mencionando el presunto engaño del futbolista español a la cantante colombiana. La conductora indicó que es seguidora de la pareja y que la noticia la dejó sorprendida.