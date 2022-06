Carlos Casella a Roger del Águila por mofarse de homosexuales en “Habacilar”: “Debe pedir disculpas”

A lo largo de su carrera y de su vida, Carlos Casella ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos para salir adelante, sobre todo por los prejuicios que existen en el Perú respecto a las personas homosexuales y demás integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Afortunadamente, él ahora tiene el control de su vida y está plenamente dispuesto a disfrutar su felicidad sin temor al qué dirán.

En conversación con La República, el actor habló acerca de su propia experiencia, la constante lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, la discriminación y los prejuicios contra la misma y su próximo unipersonal “Oh, father!”, en el que se explora la relación entre un joven homosexual y su padre fallecido.

- Pronto vas a estrenar el unipersonal “Oh, father!”, cuéntanos de qué trata...

La obra tiene una temática LGTBIQ+, pero se centra en la relación con el padre, que ya está muerto. El protagonista tiene muchas dudas, se hace muchas preguntas, si (su papá) lo odiaba, si siempre supo que era gay o si el que no lo abrazara o se acercara mucho era un intento para que él dejara de serlo.

- ¿Por qué crees que muchos padres se niegan a aceptar la orientación sexual de sus hijos? ¿Miedos, prejuicios?

Yo creo que es, particularmente, por desconocimiento. Hemos nacido en una sociedad que está hecha para juzgarnos y rechazarnos. Hay que tener en cuenta que antes había otra mentalidad, por eso el nivel de perdón que debemos tener es muy grande.

Carlos Casella en la obra "Oh, father!". Foto: Carlos Casella/Instagram

- Para ti fue difícil decirle a tu padre abiertamente que eras homosexual. ¿Cómo lo tomó?

La relación con mi padre ha ido avanzando con el tiempo. No fue fácil al principio, pero ahora es excelente. Le puedo contar temas personales, cosas de novios y de otros temas sin miedo a qué podría pensar o qué me podría decir, y él también me cuenta cosas de fútbol o que yo no entiendo mucho. Hay esa confianza. Hace poco terminé una relación y mi papá fue el primero en darme apoyo, abrazarme y acompañarme en el proceso.

- Actualmente, la comunidad LGBTIQ+ en el Perú sigue luchando por sus derechos. ¿A qué se debe tanta discriminación?

Eso sucede mucho en nuestro país. Es triste cuando viajas afuera y luego regresas y ves cómo son las cosas aquí. Te dicen que puedes ser gay, pero no hacer escándalo y cosas así. Cuando ven a una pareja hetero besándose está bien, pero cuando lo hacen los gays, no...

Hay un congresista LGTBIQ+ pidiendo una unión civil, hasta parece un chiste. A mí me encantaría casarme, pero no puedo.

- Efectivamente, en nuestro país aún no hay legislación para el matrimonio LGBTIQ+, pero ¿te gustaría viajar para casarte?

Sí, pero qué feo. Además, yo tengo mis proyectos aquí y por ahora no tengo planeado vivir afuera. Lamentablemente, es el precio de vivir en un país sin derechos.

Carlos Casella se prepara para estrenar "Oh, father!". Foto: Carlos Casella/Instagram

- A pesar de que hemos avanzado, hoy en día se siguen haciendo mofas sobre la orientación sexual de las personas, incluso en algunos programas de TV, radio e internet...

Sí, claro. En la época de “Risas y salsa” eran terribles las bromas que se hacían mofándose de los gays. No sé si tienen idea del daño que pueden haber causado.

Hace años, Roger del Águila aparecía en “Habacilar” gritando ‘sau’. Ahora él es muy espiritual y todo, pero en esa época él salía y gritaba ‘sau’ burlándose de los gays. En el colegio era horrible que te gritaran eso; y para mí ha sido peor porque yo trabajaba en el grupo de bailarines de “Habacilar” y la cámara nos enfocaba y él gritaba “sau”. O sea, no solo tenía que soportar eso en el colegio, sino que además lo vivía en televisión nacional. Entonces, yo creo que si su espiritualidad realmente es verdadera, él tendría que salir a pedir disculpas.

Roger Del Águila se mofaba de los homosexuales en "Habacilar". Foto: captura de América TV

- Por otro lado, está el caso de Ricardo Morán, que sigue luchando para que el Reniec reconozca a sus hijos. ¿Qué le dirías a él?

Ricardo ha hecho algo bien valiente. Yo creo que él sabía lo que se le venía, pero quizás lo que no esperaba es que hubiera tanto problema y tanta resistencia. O sea, van a dejar que dos niños se queden sin registrar... ¿Por qué? ¿Porque su papá es gay? No tengo mucha comunicación con él ahora, pero le deseo toda la suerte del mundo.

"Elijan a sus familias", expresó Ricardo Morán junto a un tierno video de sus hijos. Foto: composición/ Instagram

- De alguna manera, ¿“Oh, father!” es una iniciativa que busca combatir estos pensamientos discriminatorios?

Bueno, nosotros desde nuestra plataforma con “Oh, father!”, gracias al apoyo de UPC Cultural y de la embajada de Canadá, estamos tratando de sacar adelante este proyecto que busca hacer entender que realmente no hay nada que ocultar. La obra se presentará los viernes a las 8.30 p.m. y sábados doble función 7.00 p.m. y 8.30 p.m., del 3 de junio al 25 del mismo mes en la sala del teatro Tovar de la Municipalidad de Miraflores. Las entradas están a la venta en Joinnus.

- Finalmente, ¿qué le dirías a aquellas personas que por miedo al rechazo optan por no comunicar abiertamente su orientación sexual?

Eso es un poco difícil, porque quienes están en esa situación temen que no los acepten. Yo les diría que estén tranquilos, que se pone mejor que fuera del clóset, que no es tan terrorífico como parece y quienes te quieren de verdad no se van a alejar.