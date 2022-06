Tepha Loza emocionada luego de conocer a la mamá de Sergio Peña: “La pasamos súper lindo”

Más feliz que nunca. Tepha Loza se presentó en el programa “En boca de todos” este 2 de junio, donde le preguntaron sobre su reciente viaje a Suecia, en el cual acompañó a su enamorado, Sergio Peña, a un encuentro deportivo. Durante su visita al set de América Televisión, la modelo detalló que conoció a la mamá y al hermano del deportista.

Al conocer que el peruano campeonó junto con su equipo, Malmö FF, Tula Rodríguez le consultó si le hizo algún presente por el triunfo. “Tulita (…), le di un abrazo, un obsequio por ahí; eso no se cuenta. A mí me ponen nerviosa, chicos, por favor, ni siquiera estoy en el set”, detalló.

En la misma línea, la chica reality aseguró que salieron a cenar con la familia del seleccionado. “Compartimos momentos con ella (mamá de Sergio Peña). A toda la familia no conozco, pero sí a su hermano mayor. Son unas personas A1, de verdad; la pasamos súper lindo”, indicó.

Modelo defiende a futbolista de crítica de Valery Revello

Las declaraciones de Valery Revello en contra de Sergio Peña porque no le permitió viajar junto con su hija a Estados Unidos habrían molestado a Tepha Loza, quien salió en defensa de su novio. “No pueden ensuciar la imagen así porque sí y simplemente hablar porque tienen boca, o juzgar o criticar o señalar con un dedo. No debería hablar, pero es que ya llega a un límite todo. Entonces, ¿por qué hacer eso, por qué hacer daño a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, está haciendo las cosas bien por él y por los suyos, de las personas que quiere y que ama?”, sostuvo.

Tepha Loza oficializa su relación con Sergio Peña

Los presentadores de “En boca de todos” no se quedaron con las dudas luego de que Tepha Loza estuviera unos días por Suecia. La hermana de Melissa Loza se mostró muy nerviosa por las curiosas preguntas de Ricardo Rondón, quien le consultó si ella y Sergio Peña eran oficialmente enamorados. Sin embargo, la modelo sorprendió a todos con su peculiar respuesta. “Pero, obvio, por algo he viajado también”, señaló.