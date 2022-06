Shakira y Gerard Piqué se habrían distanciado por una presunta infidelidad.. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo llegando a la farándula local, donde los conductores de “América hoy” también comentaron en torno al tema. Según Janet Barboza, la canción “Te felicito” va dedicada al jugador y trataría sobre la polémica infidelidad.

En abril, Rauw Alejandro y Shakira lanzaron el nuevo tema musical “Te felicito”, generando miles de vistas en sus seguidores. No obstante, los fanáticos también se percataron de la letra y se especula que relata la situación amorosa de la famosa pareja.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Este jueves 2 de mayo, el elenco de “América hoy” presentó esta novedad en el programa ante los rumores de una posible separación. Por ello, Janet Barboza no perdió la oportunidad de comentar qué especulaciones existían sobre Shakira y Gerard Piqué.

“Me he enterado por la prensa española de dos periodistas que hacen espectáculos serios. Ellos comentan que una fuente muy cercana a Piqué contó que el futbolista está viviendo solo en su departamento de Barcelona desde hace varias semanas y Shakira se ha quedado en la mansión con sus hijos”, aseguró Barboza.

“Además, la letra de la canción de Shakira que dice ‘qué bien actúas’ te la dedican a ti, Piqué. Eres como todos”, finalizó la conductora.

La canción “Te felicito” de Shakira

La letra de la canción relata una infidelidad en medio de una pareja. Es por eso que los fanáticos y los personajes públicos asocian esta canción con el distanciamiento de Shakira y Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, se escucha al inicio de la canción. ¿Se refieren al distanciamiento?

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas, esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto”, es el coro de esta sonada canción.