Yahaira Plasencia sigue trabajando por hacerse un nombre en el mundo de la salsa y este miércoles 1 de junio lanzó, a través de todas las plataformas, su nueva canción, “La cantante”. Este tema es una nueva versión de aquel himno inmortalizado por Héctor Lavoe, el cual ahora fue producido por el famoso Sergio George y que también cuenta con la colaboración de Ator Untela.

Aunque este éxito siempre fue relacionado con el ‘Jibarito’ de Puerto Rico, pocos saben que fue Rubén Blades el compositor de la letra del tema. Al ser una voz más que autorizada, el intérprete de “Pedro Navaja” felicitó sorprendió a la artista peruana al considerar que el estilo urbano del heat va de acuerdo a la época.

Rubén Blades felicita a Yahaira tras estreno de “La cantante”

El salsero publicó un mensaje en su cuenta de Facebook saludando esta nueva versión de Yahaira Plasencia al señalar que no siempre está bien repetir lo hecho hace varias décadas atrás. Eso sí, Blades también saludó a Sergio George por su producción y bromeó acerca de las regalías de la canción.

“ Me parece que el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a ‘El cantante’ hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas atrás? ”, inició.

Rubén Blades felicitó a Yahaira Plasencia por su nuevo tema. Foto: captura Facebook

“ El video clip me gustó porque la coreografía que usaron refleja la corriente hip-hop, que es tan urbana como la canción. Me alegra que artistas jóvenes descubran, disfruten y participen de la “Salsa”, a su manera. ¡Arriba Perú! Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides de pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participo en la producción de “La cantante” , añadió.

Yahaira se habría burlado de Magaly, Gigi y ‘Peluchín’

Al inicio del video de “La cantante” se logra apreciar a una presentadora criticando fuertemente la carrera de Yahaira Plasencia. Unos segundos después aparecen otros dos conductores también comentando sobre la artista. De inmediato, las redes sociales especularon con que la ‘Patrona’ se habría burlado de Magaly Medina, Gigi Mitre y Rodrigo González, quienes suelen arremeter contra ella.