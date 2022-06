Melissa Paredes piensa que el ‘Gato’ Cuba planeó todo para dejarla mal parada

Ante la ola de críticas en la que se ha visto envuelta tras exponer unos nuevos chats con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes salió al frente para dar su punto de vista sobre estas conversaciones y sorprendió al comentar que todo se trataría de un plan creado por su exesposo para dejarla mal.

A través de sus redes sociales, la modelo hizo énfasis en las preguntas que le hacía el futbolista estando ya separados y, por ello, considera que habría sido una patraña edificada previamente para hacerle daño desde antes.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre las conversaciones con Rodrigo Cuba?

Como se recuerda, en uno de los chats con Rodrigo Cuba, él le pregunta si ‘todos sabían sobre su separación’, demostrando de este modo que ellos ya habían terminado su relación desde antes del ampay.

“Obviamente, estábamos hablando de ese tema (de la separación) y él me pregunta esto (sobre la separación) si es que alguien sabía o no, para ver hasta dónde podría hacerme daño. Yo le digo que no, que nadie de mi trabajo sabía, solo mi exproductor” , mencionó.

“Ahí encaja el rompecabezas cuando yo le digo a Ethel que no es de mi círculo cercano (...) porque también le digo a él que no va a comparar a su gente a quienes conoce de años, con los míos (compañeros de trabajo) a quienes recién conozco”, agregó.

¿Melissa Paredes hablaba mal del ‘Activador’ con Rodrigo Cuba?

En otra parte del chat que mostró Melissa Paredes, hay una frase que sorprendió a todos sus seguidores, pues en medio de su conversación con Rodrigo Cuba, mencionó que no quería bailar (en “Reinas del show”) con Anthony Aranda.

“Que se dejen de huev... desde ya te digo que ese es un aprovechado. A mí me importa poco o nada, y mando a la m… todo, tú ya lo sabes”, escribe en su mensaje el ‘Gato’ Cuba. La modelo le contesta: “Sí, yo sé amor. Ellos dicen que es la primera gala y de ahí todo va a cambiar”.