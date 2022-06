Mamá de Melissa Paredes ‘dispara’ contra Rodrigo Cuba: “Siempre mintió para dejarla mal”

Nuevamente, la madre de Melissa Paredes se refirió al polémico caso que viene atravesando su descendiente con su expareja Rodrigo Cuba. Este hecho ocurrió varias horas después de que la modelo reapareciera en sus redes sociales para explicar a sus seguidores el contexto de algunos mensajes entre ella y el futbolista en los chats que recién sacó a la luz.

En el pronunciamiento que dio Melissa, ella dio una nueva prueba que destruiría la versión de Rodrigo Cuba de que seguían siendo pareja tras el ampay de ella con Anthony Aranda; no obstante, dijo tener más ases bajo la manga y que solo estaba esperando el momento indicado para lanzarlos.

En el marco de estas declaraciones, doña Celia Rodríguez demostró una vez más que no necesita de un canal de televisión para enfrentar a quienes injurian a su hija. Por ello, realizó un post en su cuenta de Instagram para condenar la pésima conducta que habría tenido Rodrigo Cuba para hacer quedar mal a su expareja a los ojos de la luz pública.

¿Qué dijo la madre de Melissa?

Celia Rodríguez compartió una imagen del comunicado que Rodrigo Cuba emitió tras la difusión de comprometedoras imágenes de Melissa y Anthony en el programa de Magaly.

“ Siempre mintió para dejarla mal, eso no se hace con la que fue parte de tu vida y la madre de tu hija, eso es solo una cosa, MALDAD ”, indicó.

Celia Rodríguez estalla contra Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

“Y con esto cierro por mi parte”, agregó la señora.

PUEDES VER: Melissa Paredes se retracta tras exponer datos personales de Magaly Medina

Madre de Melissa Paredes arremete contra la prensa

Luego de que Melissa Paredes difundiera una serie de nuevos chats con Rodrigo Cuba que probarían que ya se encontraban separados antes de su ampay con Anthony Aranda, la versión de la modelo solo ha venido siendo minimizada.

En ese contexto, doña Celia no se quedó de brazos cruzados y envió un tajante mensaje a la prensa por seguir invalidando las pruebas que presenta su hija y continuar exponiendo a su nieta en los medios. “Dejen de mentir. Todo se ve jurídicamente. ¡Qué descaro! No hablen de la bebé para hacer su programa, descarados. Ustedes no saben nada”, expresó la progenitora de Melissa.