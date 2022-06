Los conflictos familiares en los que se encuentra Magaly Solier parece que no tienen fin. Esta vez, la actriz perdió el juicio ante la denuncia de alimentos que le interpuso Erik Mendoza, padre de sus hijos. Cabe recordar que en el 2021, su expareja reveló para que programa de Magaly Medina, que la protagonista de “La teta asustada” no estaría cumpliendo con su rol de madre, y ni siquiera los visitaba desde el mes de agosto.

Hace más de nueve meses, Solier perdió la custodia de sus hijos tras ser denunciada por maltratos físicos y psicológicos hacia ellos. Asimismo, Mendoza mencionó que la última vez que la intérprete visitó a los menores fue en estado de ebriedad.

Magaly Solier pierde ante juicio con Erik Mendoza

De ese modo, ante los conflictos familiares, Erik Mendoza llevó el caso Juzgado de Paz Letrado, donde hace dos semanas le dieron la razón. “La demandada Magaly Solier Romero, acuda a sus menores hijos con una pensión alimenticia mensual de 3.000 soles como asignación anticipada” , se pudo leer en la disposición legal.

Además, la actriz estaría debiendo una suma de 15.000 soles, aproximadamente, por todo el tiempo que no cumplió económicamente con sus hijos.

Magaly Solier se quiebra tras perder custodia

Durante una entrevista con “Día D”, Magaly Solier contó como sentía su vida sin sus pequeños, a pesar de estar gozando de un buen momento en su carrera artística.

“En el camino se van cruzando cantidades de retos, y llegas a un momento donde… [se quiebra] No quiero llorar, me ilusiono mucho aquí, me voy, llego, me voy, pero sabiendo que, a una distancia, tengo un tesoro tan enorme”, señaló en aquella oportunidad.