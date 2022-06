Karla Tarazona y Leonard León vuelven a dar de que hablar. Tras asegurar en una entrevista que no puede irse a vivir a Estados Unidos con su esposa Karla y los hijos de ella por problemas legales que tiene con el cantante, el cumbiambero salió a responderle al empresario.

“Karla quiere vivir en Estados Unidos, pero, por los diferentes problemas que se tienen con el papá de los chicos mayores (Leonard León), no podemos hacer nada”, dijo el empresario a Infobae.

La respuesta del ‘Leoncito’ de la cumbia no se hizo tardar. “No me digan que ya salió a hablar el muñeco ventrílocuo”, señaló el músico, en referencia a Rafael Fernández.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre comentario de Leonard?

Frente a las declaraciones de Leonard, Karla Tarazona decidió salir en defensa de su pareja y, en esa línea, lanzarle una contundente respuesta al padre de sus hijos.

“Es tan churro, guapo, que parece un muñeco y de los inteligentes. ¿Quién no se sentiría orgullosa de lucir un muñeco inteligente de buen corazón? Caballero con todas sus letras bien puestas, además empresario emprendedor. Difícil que le llegue al talón a mi ‘muñecón’ ”, dijo la conductora a El Popular.

Rafael Fernández asegura que no es necesario que los padres tengan dinero para visitar a sus hijos. Foto: Rafael Fernández/Instagram, Leonard León/Instagram

Asimismo, recalcó que no desea entrar en ‘dimes y diretes’ con el padre de sus hijos mayores.

“La verdad que Dios y la justicia se van a encargar, yo me preocupo por los míos, no por los demás. Lo único que la deuda sigue creciendo y creciendo pero es su problema no el mío. Por mi paz y tranquilidad mental, mi abogado Carlos de la Cruz se encarga de mis asuntos legales, no presto oídos a tonterías, menos estoy dispuesta a perder mi tiempo valioso”, agregó la figura de TV.

¿Karla se mudará a Estados Unidos?

La conductora de “D’ Mañana” fue consultada también sobre la posibilidad de irse a radicar a los Estados Unidos. Al respecto, indicó:

“Queremos que nuestros hijos estudien allá. pero no será ahora. Cuando uno ama a los hijos siempre va a querer lo mejor y si hay posibilidades, bien”.