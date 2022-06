Jazmín Pinedo regresa a la televisión para conducir un nuevo programa en América TV

Jazmín Pinedo tendrá una nueva chance en la televisión nacional luego de que este jueves 2 de junio firmara contrato con América TV para conducir un nuevo programa. La ‘Chinita’ comandará un espacio dedicado a toda la familia y se mostró muy feliz por el hecho. La ex chica reality se ha convertiro en figura principal de un canal de YouTube desde hace algunas semanas.

Incluso, esta incursión en las plataformas digitales le generó algunas críticas de parte de Magaly Medina, aunque aclaró que estaba muy orgullosa de trabajar. “No me avergüenzo de nada que sea trabajar y no hacerle daño a nadie. El bingo va un domingo sí y el otro no, se acomoda a mi horario para estar con mi hija porque un domingo lo paso con ella y el otro está con su papá”, indicó hace algunos días.

Ahora, Jazmín Pinedo aseguró estar más que contenta con su vuelta a América Televisión y aprovechó en dejarle un mensaje a quienes creyeron que no volvería.

“Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión. Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno es que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, expresó en un comunicado.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina tras críticas

Jazmín Pinedo suele ser una mujer de perfil bajo, pero también sabe responder cuando hablan de ella. Por ello, la presentadora contestó las fuertes críticas recibidas de parte de Magaly Medina y señaló que acepta los cuestionamientos mientras no sean con mala educación.

“He recibido de ella comentarios positivos de mi trabajo. Espero por ahí que esto no haya sido porque decliné la invitación que me hicieron para su programa, que no se dio por falta de tiempo. Creo que ser directa y frontal para decir las cosas no quiere decir que seas grosera o maleducada”, señaló.