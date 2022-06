Andrea San Martín niega ser culpable del despido de profesora de su hija: “No me compete”

Siguen los enfrentamientos. Hace unos días, Juan víctor reveló que Andrea San Martín exigió al nido, donde estudia su pequeña, que despidan a una de sus profesoras, alegando que la maestra había compartido una fotografía de la pequeña en una actividad escolar y, posteriormente, en sus redes sociales.

“ Despidieron a una profesora del nido de mi hija porque me llegó una foto en grupo donde sale ella. No le bastó con pedir cámaras de seguridad de su condominio para ver quién me mandó la foto de mi hija . Ahora van a amedrentar a las mises del nido, como lo hizo en el nido anterior”, escribió el extripulante de cabina en sus historias de Instagram.

Sin embargo, la empresaria se defendió y aseguró que ella no tiene ninguna responsabilidad en la decisión de la institución educativa.

Andrea San Martín se pronuncia

Ante ello, Andrea San Martín expuso ante las cámaras de “Amor y fuego” que ella no ha influido en el despido de la profesora: “ El tema de las profesoras tiene que verlo el nido directamente, no es un tema que a mí me compete” , expresó con evidente molestia.

“Me encantaría salir y decir un montón de cosas”, agregó.

Madre de Juan Víctor arremete contra Andrea San Martín

Asimismo, la madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, respaldó el reclamo de su hijo y comentó sobre todas las restricciones que tendría ante su pequeña: “Papi no puede recibir fotos ni postear, pero mami me tiene todos los días frente a su cámara. Tengo 3 años y desconozco que más de un millón de personas me ven hasta cuando me baño”.