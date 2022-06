¡Ya no es su familia! Susy Díaz no dudó en referirse al proceso de divorcio que enfrenta su hija con Néstor Villanueva y comentó que no tendrá sus propiedades. Tras los rumores de la supuesta nueva relación del cantante con Greis Keren, expareja de Jerson Reyes, la excongresista confensó que Flor se casó por bienes separados gracias a las recomendaciones de su progenitor Augusto Polo Campos.

Susy Díaz: “Le dije: ‘Flor, no te va a dar el divorcio’”

Susy Díaz concedió una entrevista para “América Hoy” y se refirió a los trámites de separación entre Flor Polo y Néstor Villanueva. Janet Barboza fue una de las conductoras del programa que más le insistió a la excongresista que revelara cómo se siente con respecto a que su hija y su todavía esposo siguen protagonizando portadas en los medios de espectáculos.

Susy Díaz y Flor Polo están muy decepcionadas de Néstor Villanueva. Foto: captura América TV

La polémica figura de televisión fue dura con su exyerno, ya que ha salido en varios ampays. También dijo que todavía no se concreta su divorcio. Además, reveló que tiene material audiovisual que comprobaría las malas conductas del cantante; sin embargo, admitió que no lo hace público por sus nietos.

“Yo lo dije. No necesito ser bruja, psicóloga ni nada. Le dije: ‘Flor, no te va a dar el divorcio’. Hay muchas pruebas fehacientes como del ‘auto rana’, y tantos ampays. Son pruebas fehacientes para que le den el divorcio por conducta deshonrosa. (...) Hay muchas cosas que yo no he hablado que son fuertes. Por mis nietos, no quisiera decirlo porque lamentablemente es su papá”, señaló.

Flor y Néstor se casaron con bienes separados

Asimismo, Susy Díaz dejó en claro quién asesoró a Flor Polo con respecto al acuerdo con Néstor Villanueva sobre sus propiedades en el matrimonio. “Gracias a su hermano Marco y su papá, Augusto Polo Campos, se casaron por bienes separados”, comentó.