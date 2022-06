Melissa Paredes culpa a ‘Don Gato’ Cuba por no llegar a conciliación: “Se metió y pasó todo”

Melissa Paredes culpó a Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, por no llegar a un conciliación por la tenencia de su hija. La actriz brindó una entrevista en la que reveló que su exsuegro sería el culpable de la mala relación que lleva con su exesposo, la cual ha generado un escándalo mediático desde su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Responde a ‘Don Gato’ Cuba

Le pidió al papá del ‘Gato’ Cuba que no se entrometa en su divorcio con el futbolista y que piense que ella también es parte de su familia. “Ese señor debería preocuparse de su vida y sus temas legales en vez de estar metiéndose con la madre de su nieta”, agregó.

Luego, aseguró que quiso llevar una buena relación con Rodrigo Cuba, pero no se esta no se habría concretado por la interferencia de su exsuegro. “En cuanto al tema de mi hija, junto con mi abogado pensamos agotar la vía conciliatoria. No hay nada más lindo que los papás conciliemos por el bienestar de nuestra hija, sin que se metan terceras personas”, señaló.

“Me hubiera encantado tener una relación así con el papá de mi hija. Es más, esos eran los planes en un inicio, pero esta tercera persona (’Don Gato’ Cuba) se metió y pasó todo lo que pasó ”, sostuvo la modelo.

Melissa Paredes habla de los chats con Rodrigo Cuba

La exconductora de “América hoy” contó cómo le ha afectado estar en el ojo de la polémica. “Ya es demasiado. Han pasado 8 meses y siguen con lo mismo. Uno aguanta, aguanta, pero no soy de fierro tampoco ”. Además, explicó por qué no sacó los chats antes. “Si no lo saqué en su momento es porque esas pruebas y más que tengo son para el juicio. Pero públicamente ya es demasiado cargamontón”, agregó.

Jorge Cuba y Melissa Paredes. Foto: Composición LR / Willax TV / América TV.

¿Por qué Melissa Paredes y ‘Don Gato’ Cuba no se llevan bien?

Según reveló la mamá de Melissa Paredes, ‘Don Gato’ Cuba ha tratado de manera discriminatoria a su familia. Por su parte, el propio Rodrigo mencionó que su padre jamás aceptó su relación con la actriz porque “no confiaba en ella”. Todo indica que desde que la expareja empezó a salir, el padre fue la persona que más se opuso.