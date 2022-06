Magaly minimiza carta notarial de Melissa Paredes: “Tengo preocupaciones de otra índole”

Magaly Medina y Melissa Paredes mantienen una relación bastante vertiginosa que ha sido ventilada en los medios de comunicación desde que apareció el ampay con Anthony Aranda. Ahora, la exesposa de Rodrigo Cuba pidió que la figura de ATV se rectifique mediante una carta notarial que expuso en redes.

En ese sentido, la conductora apareció al frente de su programa “Magaly TV, la firme” este último martes 31 de mayo para responder fiel a su estilo. La ‘Urraca’ arrancó su show televisivo hablando de dicho documento. En ese sentido, aseguró que la modelo está empeñada en que la gente conozca del hecho.

Magaly Medina minimiza carta notarial de Melissa Paredes

Sin embargo, Magaly Medina restó importancia a la carta notarial de Melissa Paredes al asegurar que ella no se encarga de responder estos documentos y que el responsable es su abogado.

“ Está empeñada en que todo el país conozca que me mandó una carta notarial. (...) La verdad es que las cartas notariales las lee mi abogado, el doctor Iván Paredes. Verá si le contesta o no. Yo tengo preocupaciones de otra índole que estar contestándole una carta notarial a Melissa Paredes, esa no es mi chamba, no me toca (...). He tenido que abordar otros temas también importantes, por favor, ubíquense ”, precisó.

Magaly volvió a arremeter contra Melissa por exponer su dirección

Luego de hablar de la famosa carta notarial, Magaly Medina volvió a arremeter contra Melissa Paredes por la exposición de su información personal. La conductora aclaró que en el ampay con Anthony Aranda evitó mostrar la placa de la camioneta de la ex chica reality.

Magaly Medina increpó a Melissa Paredes por difundir información personal. Foto: Instagram

“Ella publica la carta notarial en sus redes sociales tan mal asesorada, poniendo mi dirección, lo que es ciertamente una cosa que no se hace. Porque cuando nosotros colocamos el ampay, jamás estaba la placa del auto, nunca hemos puesto su dirección, su teléfono, sabemos nuestros límites. Yo no hago eso y por mi seguridad le escribí”, añadió.