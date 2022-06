Magaly Medina ‘cuadra’ al abogado de John Kelvin: “No me manipule como a las mujeres golpeadas”

John Kelvin remeció la farándula local tras anunciarse la condena de 21 años por haber agredido sexualmente a Dalia Durán. Este martes 31 de mayo, el abogado del cumbiambero acudió al set de Magaly Medina para analizar la sentencia. En esa línea, aseguró que la pena es injusta para su patrocinado.

Como se recuerda, a mediados del 2021, Dalia Durán salió al frente para hacer pública la denuncia a su aún esposo Jhon Kelvin por violencia física y violación sexual. En ese momento, las autoridades peruanas le dictaron siete meses de prisión preventiva para analizar el caso. Posterior a ello, el artista interpuso un recurso para salir en libertad; sin embargo, se le denegó.

Abogado de John Kelvin enfurece a Magaly Medina

En medio del análisis al caso John Kelvin, la ‘Urraca’ afirmó que dicha sentencia es un ejemplo para otros casos; sin embargo, el abogado Arturo Farje manifestó su desacuerdo con la periodista y dijo que este dictamen “no queda firme”. “¿No creo que usted celebre la desgracia de la gente?”, aseguró.

Magaly Medina arremetió contra el profesional. “No me venga a manipular acá porque yo no tengo la autoestima en el suelo, como muchas personas golpeadas. A mí no me manipule”.

“Yo no defiendo la agresión de parte del hombre a la mujer, ni de parte de la mujer al hombre. Yo condeno todos esos actos. Yo hablo en base a las pruebas que existen en el proceso”, aseguró Arturo Farje. En ese sentido, Magaly respondió lo siguiente: “Sí, doctor, pero sus pruebas no me dicen mucho. Yo conozco el caso, este caso desde el principio”.

Juliana Oxenford a favor de la condena de John Kelvin

La periodista mostró su alegría públicamente por la sentencia contra John Kelvin y por la reparación civil S/ 10.000.

“Saludo y aplaudo la celeridad con la que la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial atendieron el caso y pusieron en buen resguardo a los hijos”.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).