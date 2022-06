Laurita Pacheco acusa a su expareja de no reconocer a sus hijos: “Nunca ha querido firmarlos”

Laurita Pacheco atraviesa por un complicado momento, debido a que su expareja Ladislao Martínez no quiere hacerse cargo de sus dos hijos. La cantante, conocida como la ‘Reina del arpa’, asegura que él se ha negado a reconocer su paternidad, pese a que tiene todas las pruebas. Ella acudió al programa de Andrea Llosa para contar su caso.

Laurita Pacheco y su expareja Ladislao Martínez

Contó que se siente avergonzada por exponer ante los medios su problema familiar. “Me siento apenada por tener que llegar hasta esta situación. Lo hago porque para mí es la última opción que tengo para poder sacar adelante a mis hijos y hacer valer sus derechos”, expresó la artista folclórica.

Denunció públicamente que Ladislao Martínez no cumple con sus obligaciones como padre. “Yo tengo dos hijos con una persona con la que conviví algo más de siete años. Fue el primer hombre de mi vida (…) Lastimosamente, hasta el día de hoy, no ha querido firmarlos”, agregó.

La cantante aseveró que no entiende el motivo por el cual el padre de sus pequeños no quiere reconocerlos. “Yo pienso que es una persona un tanto ignorante, porque yo siento que él ama a sus hijos, pero nunca ha querido firmarlos. Siempre me dice que no tiene tiempo, desde que nacieron mis hijos”, indicó.

Por su parte, Andrea Llosa reveló que el sujeto le puso como condición el pago de S/ 7.000 para presentarse en su programa.

Laurita Pacheco sufrió violencia psicológica

En otro momento, Laurita Pacheco reveló que también sufrió violencia psicológica por parte de Ladislao Martínez, pues él le lanzaba duros calificativos y le hacía creer que “no merecía nada”. Además, contó que el hombre ya tiene una nueva pareja, con quien le habría sido infiel.