Fabio Agostini enfurece al ‘Activador’ al regalarle atún: “Para el gatito a ver si ganas”

Fabio Agostini y Anthony Aranda, más conocido como el ‘Activador’, se enfrentaron en un tenso momento durante el reality “Esto es guerra”, el 31 de mayo. El modelo español le jugó una broma pesada al bailarín, lo que causó que este enfurezca y le responda en plena transmisión en vivo. Esta sería la primera vez que protagonizan un incidente de este tipo.

¿Qué le dijo Fabio Agostini a Anthony Aranda?

Todo comenzó cuando Rafael Cardozo le dijo al ‘Activador’ que la conductora Johanna San Miguel lo podía sacar de los Guerreros cuando ella quisiera, como ya ha sucedido en otras ocasiones. “No sonrías mucho porque ya te toca”, expresó el brasileño. Sin embargo, el bailarín no se amilanó y aseguró que lo mejor sería que eliminen a tres integrantes de los Combatientes.

Fue en ese instante en que el español Fabio Agostini intervino para hacerle ‘un regalo’ a modo de broma a Anthony Aranda, en referencia a su relación con Melissa Paredes.

“Yo tenía un detalle para el ‘Activador’. Le he traído un poquito de atún para el gatito, a ver si coges más energías para ganarle a mi compañero Gino Aseretto porque no le ganas ninguna. Aquí tienes tu atún, (Melissa) Paredes me lo vas a agradecer”, expresó el chico reality extranjero.

Anthony Aranda le respondió a Fabio Agostini