Diego Val: Estoy agradecido de no haber entrado a “El poder del amor”

Diego Val causó sensación meses atrás cuando lanzó “Solo tú”, el primer sencillo de “Sexo eterno”, su nuevo álbum. El videoclip incluyó un apasionado beso con Eva Ayllón. Ahora, el cantante peruano se encuentra promocionando la balada romántica “¿Como lo hiciste?” con Daniela Darcourt.

En entrevista con La República habla sobre su nuevo disco inspirado en sus vivencias amorosas, la relación con sus exparejas, los reality shows, y también la feroz critica que le dedicó Magaly Medina.

Acabas de estrenar “¿Como lo hiciste?” con Daniela Darcourt

Sí, es el segundo tema de mi álbum “Sexo eterno”, el primero fue con una grande como Eva Ayllón y ahora estoy muy contento de tener a Daniela Darcourt. A ella le gustó el proyecto y la composición la trabajamos entre los tres: ‘El viejo’ Rodríguez, Daniela y yo.

También dirigiste el videoclip, que es más un making-of

Casi el 95% de los videos que tengo los he dirigido yo. Este en particular es un detrás de cámaras, para que la gente viera el momento exacto cuando ella y yo nos conocíamos por primera vez y la química que pudimos generar en nuestro escenario, que era el estudio.

¿Por qué el álbum se llama “Sexo eterno”?

El significado original es ‘amor eterno’. Son seis canciones, seis historias de amor. Cada una tiene una flor, un color distinto, una mujer distinta. Es un álbum conceptual desde el logotipo. Eva Ayllón era la flor roja que representaba mis relaciones maduras, mayores. Daniela Darcourt es la flor azul, mis relaciones inmaduras, juveniles.

¿Cuál fue tu pareja con mayor edad?

Ella tenía 49, casi 50. Yo, 22. La conocí en Miami en un show y surgió la química. Nunca me imaginé que iba a tener una relación con una mujer el doble de edad. Al final se volvió complicada porque la diferencia era muy notable.

Fue una relación en secreto. Yo tenía la edad de su hijo. Mi mamá me botaba de la casa si se enteraba.

¿Sigues con la mexicana Giovanna Romo?

Terminamos hace varios meses. Fue por tiempo, distancia, trabajo. Es complicado mantener una relación de lejos. Cada uno respeta su espacio y nos deseamos lo mejor. Somos muy buenos amigos.

¿Y no estás saliendo con nadie?

Actualmente sí, estoy conociendo a alguien, pero me gusta mantener mi vida en privado. Me divierto mucho, pero por ahora estoy enfocado en lo que hago.

Diego Val habla de El poder del amor

¿Te interesa entrar a algún reality para encontrar pareja?

Me llamaron para “El poder del amor”. Pero ya voy para casi los 35 años, no es que piense que para todos los realities hay una edad, pero hay realities que sí hago, otros que no me llaman la atención. Prefiero los de competencia, supervivencia.

¿Para qué temporada de “El poder del amor”?

Para la primera.

¿Y no te atraía ninguna de las chicas? ¿Shirley Arica?

No, la verdad no. En ese momento no sabia quiénes iban a estar. No te dicen, es parte de la sorpresa.

Y cuando viste “El poder del amor”, ¿te arrepentiste?

No, para nada. Estaba agradecido que no entré.

¿A qué reality quieres entrar?

El último que hice “Por amor o por dinero” fue un reality de encierro. Yo duro muy poco. En el último duré tres semanas. Me desespero mucho en encierros. Ahora me han llamado para “Survivor México” que es en una isla. Hice el casting la semana pasada. Pero fuera de que me escojan o no, también analizo lo que me puede pasar físicamente. Son peligrosos estos realities. En televisión no se ve verdaderamente el peligro detrás.

¿Cómo te llevas con las exparejas?

Me llevó muy bien.

¿No les molestó que cuentas sus historias en tus canciones?

No, me conocen, saben cómo soy, de mente abierta. Yo me comunico componiendo. La mayoría de mis canciones son historias de amor, entonces aprovecho los despechos, los momentos bonitos, y pues si no te tocó, piña.

¿Mantienes contacto con Leslie Shaw?

No, ella es la única ex con la que no me hablo. Fue una situación incómoda y la verdad, preferí abrirme y respetar la decisión de cada uno.

¿Has tenido alguna fan acosadora?

Yo soy coqueto, mi personalidad es coqueta. En redes sociales tengo mucho cuidado de cuánto hablo porque uno nunca sabe, pero sí he tenido problemas. Temas legales, una demanda por difamación, abuso de confianza.

¿Una demanda? ¿Qué pasó?

Una chica en las redes sociales se pasó de lanza y comenzó a difundir información que no existía y al final tuve que demandar. Ya finalizó el proceso.

Hace unas semanas Magaly Medina te hizo una crítica muy fuerte

De todo lo que Magaly habló de mí han sido muy pocas las veces que ha dicho algo positivo, así que yo, la verdad, ya le cogí cariño. No me molesta.