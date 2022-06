Cassandra Sánchez molesta por críticas en contra de las candidatas de Miss Perú

Cassandra Sánchez de Lamadrid salió en defensa de las candidatas del Miss Perú, quienes han sido muy criticadas luego de aparecer en el programa “Esto es guerra”, el viernes 27 de mayo, donde se eligió a la Miss Perú Hispanoamerica. En esa ocasión, la presentación de las participantes fue muy comentada por los usuarios en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la novia de Deyvis Orosco hizo notar su malestar y reflexionó sobre los ataques a las modelos, pues aseguró que cada una de ellas representa al país y no hay necesidad de opacar a otras para que una gane.

“Después de todos los ataques que vengo leyendo hacia las candidatas de @missperuofficial, solo puedo decir que para competir uno debe aprender a hacerlo sin la necesidad de hacer daño a otras participantes . Deben entender que el Miss Perú es una plataforma que celebra la diversidad de nuestro país y en la cual compiten mujeres con un mismo sueño, representar al Perú en una plataforma internacional” , escribió.

Cassandra Sánchez hizo peculiar pedido a usuarios en redes sociales. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram.

Empresaria pide detener ataques en contra de las modelos

La hija de Jessica Newton realizó un pedido a los usuarios, ya que algunos mensajes pueden generar ciertas inseguridades entre las candidatas del Miss Perú.

“Sus comentarios no quedan en las redes sociales, llegan a cada una de las personas que atacan, piensen antes de escribir”, añadió en su publicación.

Cassandra Sánchez descarta haberse realizado retoque facial

La novia de Deyvis Orosco no solo comparte con sus seguidores sus actividades diarias con su pequeño Milan, sino también los cambios de look a los que se somete. Por eso, subió en historias en su cuenta de Instagram los resultados de una pigmentación de labios. Sin embargo, Cassandra Sánchez pasó un incómodo momento luego de que algunos usuarios le preguntaran si se ha realizado al retoque estético en el rostro. Ante ello, la joven respondió muy molesta y aclaró esta duda. “No me hice los labios, me realice un tratamiento de pigmentación en los labios. Voy a dejar eso clarísimo”, precisó.